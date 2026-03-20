Vorwürfe haben jetzt erste Konsequenzen für Ulmen

Ulmen-Anwalt spricht von „unwahren Tatsachen“

Auslöser der Entwicklung sind Vorwürfe von Collien Fernandes gegen ihren Ex-Mann Ulmen. Sie hatte diese am Donnerstag öffentlich gemacht und damit eine breite Debatte ausgelöst. Ulmen selbst äußerte sich bislang nicht dazu. Sein Medienanwalt bezeichnete die Berichterstattung des Nachrichtenmagazins „Spiegel“, der den Fall öffentlich machte, als unzulässig und sprach von „unwahren Tatsachen“.