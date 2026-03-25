„Geldkoffer“: Beate Meinl-Reisinger klagt die FPÖ

In dem Schriftsatz, welcher der „Krone“ vorliegt, wird unter anderem die Löschung der jeweiligen Stellen, Kostenersatz und eine Entschädigungszahlung sowie die Veröffentlichung einer Gegendarstellung gefordert.

„FPÖ darf nicht mit Lügen davonkommen“

„Die FPÖ darf nicht ungestraft Lügen verbreiten und sich dabei auf ,Gerüchte‘ beziehen, die sie selbst bzw. Personen aus ihrem eigenen Dunstkreis wahrheitswidrig in die Welt gesetzt haben. Als politische Partei Menschen gezielt und bewusst mit Lügen zu manipulieren, ist kein gangbarer Weg für Österreich“, so Beate Meinl-Reisinger.