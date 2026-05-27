„Local Hero“ als neue Chefredakteurin in Kärnten

Als „Local Hero“, als Kärntner Journalistin des Jahres wurde Clara Milena Steiner am Dienstagabend in Wien ausgezeichnet – in Abwesenheit der Preisträgerin. Beinahe zeitgleich wurde in Klagenfurt von „Krone“-Herausgeber Dr. Christoph Dichand und „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann in der Nachfolge von Hannes Mößlacher als neue Chefredakteurin der „Kärntner Krone“ vorgestellt.
Die 31-Jährige, Absolventin des BG & BRG für Slowenen in Klagenfurt, Bachelor in Politikwissenschaften an der Universität Wien und Master der Universität Klagenfurt ist seit mehr als zehn Jahren in verschiedenen Funktionen für die „Krone“ tätig. Seit 2021 ist Clara Milena Steiner in Klagenfurt im Team der Chefs vom Dienst, seit 2023 leitet sie auch das Ressort Landespolitik.
Bewährt hat sich die Kärntnerin auch in verschiedenen überregionalen Bereichen der „Krone“, vor allem auch bei krone.at – wofür sie als Bundeslandkoordinatorin aktiv ist sowie im Social-Media-Bereich. Clara Milena Steiner hat sich bei allen ihren bisherigen Tätigkeiten als besonders sachkundig, hoch motiviert, engagiert und besonders für neue Medien aufgeschlossen gezeigt.
Kür nach Ausschreibungsverfahren
Nach der Ankündigung des Rückzuges des langjährigen, verdienten „Kärntner Krone“-Chefredakteurs Hannes Mößlacher ab Sommer dieses Jahres wurde erstmals die Neubesetzung einer Bundeslandleitung über ein Ausschreibungsverfahren gestartet. Bei professionell begleiteten Hearings haben die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Konzepte für die Zukunft der „Kärntner Krone“ überzeugend präsentiert. Dafür haben sich Dr. Christoph Dichand und Klaus Herrmann bei den Kandidatinnen und Kandidaten herzlich bedankt.
Die nächste weibliche Führungskraft in einem Bundesland
Letztlich fiel die Entscheidung auf Clara Milena Steiner, die nun nach Begleitung durch Hannes Mößlacher in den kommenden Wochen ab August die Leitung der „Kärntner Krone“ mit Chef vom Dienst Alexander Schwab an der Seite übernimmt. Sie ist nach Alexandra Halouska (Chefredakteurin der „OÖ-Krone“) die nächste weibliche Führungskraft in einer „Krone“-Bundeslandredaktion. Vom Team der Klagenfurter Redaktion wurde die Nominierung Steiners zur neuen Redaktionsleiterin am Dienstagabend mit kräftigem Applaus aufgenommen.
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