„Local Hero“ als neue Chefredakteurin in Kärnten

Die nächste weibliche Führungskraft in einem Bundesland

Letztlich fiel die Entscheidung auf Clara Milena Steiner, die nun nach Begleitung durch Hannes Mößlacher in den kommenden Wochen ab August die Leitung der „Kärntner Krone“ mit Chef vom Dienst Alexander Schwab an der Seite übernimmt. Sie ist nach Alexandra Halouska (Chefredakteurin der „OÖ-Krone“) die nächste weibliche Führungskraft in einer „Krone“-Bundeslandredaktion. Vom Team der Klagenfurter Redaktion wurde die Nominierung Steiners zur neuen Redaktionsleiterin am Dienstagabend mit kräftigem Applaus aufgenommen.