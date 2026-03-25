Luxusairline parkt ihre Mega-Jets nun im Nirgendwo

Flughafenmanager: „Das ist nicht normal“

Allein am Freitag sollen rund zehn Großraumflugzeuge – also die größten Passagierjets der Welt – in Teruel eingetroffen sein. Darunter befanden sich ein Airbus A380, der aus London kam, sowie mehrere Airbus A350 und eine Boeing 787 der Qatar Airways. Eine Stellungnahme der Airline zu ihren Plänen lag zunächst nicht vor.