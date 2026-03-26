Wer hat den Schönsten im ganzen Land?

Die Palmbuschen-Profis von der Landjugend laden auch heuer wieder am Freitag und Samstag vor dem Palmsonntag beim Heimatwerk in der Stadt zum Selberbinden ein. „Der Andrang lässt nicht nach“, freut sich Huber schon. Der Wintereinbruch soll das Interesse auch nicht bremsen. Heimatwerk-Chefin Gundi Schirlbauer: „Es gibt diesmal Punsch bei uns!“ Sie freut sich, Teil einer langen Tradition zu sein. Schon seit 30 Jahren werden hier Palmkatzerl und Co. auf die Weihe vorbereitet.