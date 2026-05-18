Lawine in Hohen Tauern: Tourengeher rasch gerettet

Bei einer Skitour am Hohen Fürleg lösten am Montagnachmittag zwei Deutsche im Gipfelbereich ein Schneebrett aus. Ein Mann wurde mitgerissen und teils verschüttet, konnte sich aber selbst befreien. Bergrettung, Alpinpolizei und Hubschrauber standen im Einsatz, beide Tourengeher wurden ins Tal geflogen ...
Eine ausgelöste Lawine rief am Hohen Fürleg die Einsatzkräfte auf den Plan. Montagnachmittag um 14.14 Uhr wurde die Bergrettung Neukirchen und Mittersill alarmiert, nachdem zwei Skitourengeher aus Deutschland bei der Abfahrt im Gipfelbereich ein Schneebrett ausgelöst hatten.
Laut Einsatzleiter Albert Kogler war die Lawine rund 80 Meter breit und 300 Meter lang, die Anrisshöhe lag bei etwa 80 Zentimetern. Einer der Männer wurde beim Queren eines 35 bis 40 Grad steilen Hangs mitgerissen und teilweise verschüttet, er befreite sich selbst.
Der Begleiter setzte den Notruf ab. Notarzthubschrauber, Polizeihubschrauber und Alpinpolizei unterstützten, beide Tourengeher wurden ins Tal geflogen.
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