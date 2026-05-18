Lawine in Hohen Tauern: Tourengeher rasch gerettet

Bei einer Skitour am Hohen Fürleg lösten am Montagnachmittag zwei Deutsche im Gipfelbereich ein Schneebrett aus. Ein Mann wurde mitgerissen und teils verschüttet, konnte sich aber selbst befreien. Bergrettung, Alpinpolizei und Hubschrauber standen im Einsatz, beide Tourengeher wurden ins Tal geflogen ...