Kostbarer Palmesel ist ganzer Stolz von Puch

Eseldame von Bruck begleitete Prozession

In Bruck war, wie berichtet, Esel Hanni der Star der Prozession. Hunderte Gläubige folgten Pfarrer Winfried Weihrauch. Bruck ist eine der wenigen Gemeinden, wo ein echter Esel an den bejubelten Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. Störrisch war Hanni nicht. Sie marschierte brav mit. Besonders stimmungsvoll in Bruck: Jugendliche schwenkten auch Palm- und Ölzweige.