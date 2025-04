Erzbischof: „Es gibt wirkliche Hoffnung!“

Erzdiözese setzt auf neue Strukturen in Pfarren

Ostern ist auch ein Kraftakt für Priester, die in den 210 Pfarren der Erzdiözese Salzburg größere Gebiete abdecken. Lackner zum Priestermangel: „Es arbeiten viele Laienangestellte und ehrenamtlich engagierte Menschen in unseren Pfarren. Wir sind stabil aufgestellt.“ Mit dem Projekt „Kirche in der Region“ setzt er auf neue pastorale Strukturen, bei denen Teams aus Priestern, Diakonen und engagierten Laien gemeinsam Verantwortung tragen. Lackner: „Kirche muss in der Region, nahe an den Menschen gelebt werden.“