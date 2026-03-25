Gerüchte um Ehekrise – was wirklich dahintersteckt

Belastungsprobe für die Familie – aber nicht für die Ehe

Medienberichte behaupteten, die familiären Skandale würden einen Keil zwischen Beatrice und Edo treiben. Angeblich sei Edo stark mit seiner Arbeit beschäftigt, während Beatrice versuche, ihre Eltern zu unterstützen. Doch Freunde des Paares widersprechen entschieden: „Nicht wahr“, heißt es laut „People“-Magazin aus ihrem Umfeld. Die einzige „Distanz“ sei berufsbedingt, da beide viel reisen. Wie viele berufstätige Eltern jonglieren sie Job und Kinderbetreuung.