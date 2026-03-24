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Ex-Prinz schafft Platz

Lässt Andrew Angestellte im Campinghaus wohnen?

Royals
24.03.2026 09:05
Die Marsh Farm auf dem Sandringham Estate wird Andrew Mountbatten-Windsors neues Zuhause. Es ist ...
Die Marsh Farm auf dem Sandringham Estate wird Andrew Mountbatten-Windsors neues Zuhause. Es ist kleiner, als er zu wohnen gewöhnt ist. Berichten zufolge hat er es jetzt bereits mit einem Mobilheim vergrößern lassen.(Bild: Krone KREATIV/www.pps.at)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Der in Ungnade gefallene Royal Andrew Mountbatten-Windsor hat auf dem Gelände seines neuen Anwesens in Sandringham Estate ein großes, weißes Mobilheim aufstellen lassen.

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Britischen Medienberichten zufolge wurde das mobile Zuhause per Lkw zur Marsh Farm in Wolferton geliefert und auf dem Grundstück platziert. Spekuliert wird: Nach seinem Auszug aus der 30-Zimmer-Residenz Royal Lodge im Februar fehlt angeblich ausreichend Platz für das Personal.

Obwohl Marsh Farm über fünf Schlafzimmer verfügt, scheint der ehemalige Duke und Ex-Prinz zusätzlichen Raum zu benötigen. Das Mobilheim wurde dabei innerhalb eines ehemaligen Stallgebäudes positioniert – offenbar, um es vor neugierigen Blicken zu verbergen.

Mehr Bilder von Andrew Mountbatten-Windsors Marsh Farm: 

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Umzug läuft auf Hochtouren
Der vollständige Umzug steht kurz bevor: Transporter und Umzugswagen wurden bereits gesichtet, während Andrew aktuell noch in der nahegelegenen Wood Farm residiert. Marsh Farm wird derzeit umfassend renoviert, bevor er dort im April dauerhaft einziehen soll.

Auch die Sicherheitsmaßnahmen wurden deutlich verstärkt: Neue hohe Holzzäune, installierte Überwachungssysteme sowie zusätzliche Technik wie TV-Anlagen deuten darauf hin, dass der Rückzugsort stark abgeschirmt werden soll.

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„HRH“-Kisten und wertvolle Kunstwerke
Für Aufsehen sorgten zudem zahlreiche Umzugskartons mit der Aufschrift „HRH“, die kürzlich geliefert wurden – ein Hinweis darauf, dass Andrew weiterhin an seinem royalen Status His Royal Highness, als Königliche Hoheit, festhält. Zusätzlich trafen mehrere Lkw eines spezialisierten Kunstlogistik-Unternehmens ein, mutmaßlich mit wertvollen Gemälden zur Ausstattung seines neuen Domizils.

Das Foto nach Andrews Verhaftung wegen Amtsmissbrauchs in Verbindung mit Jeffrey Epstein hat ...
Das Foto nach Andrews Verhaftung wegen Amtsmissbrauchs in Verbindung mit Jeffrey Epstein hat mittlerweile nicht nur in Großbritannien Kultstatus.(Bild: Instagram/Everyone Hates Elon)

Druck von König Charles wächst
Der Umzug folgt auf massiven Druck von Charles III., der Andrew nach den neuen Enthüllungen rund um seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein so schnell wie möglich aus der Öffentlichkeit ziehen wollte. Insider berichten, dem König sei „keine andere Wahl“ geblieben. Der Skandal um Andrews Verbindung zu dem US-Straftäter Jeffrey Epstein wird in Großbritannien mittlerweile als größere Krise des Königshauses gewertet als die Abdankung von König Edward VIII. 1936.

Epstein und dessen Assistentin Ghislaine Maxwell waren wiederholt Gäste auf königlichen Anwesen, und 2021 verklagte Virginia Giuffre Andrew vor einem Zivilgericht in New York. Sie warf ihm vor, sie 2001 als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Andrew bestritt die Vorwürfe, erzielte jedoch 2022 eine außergerichtliche Einigung, die eine hohe Zahlung an Giuffres Wohltätigkeitsorganisation umfasste. Ein Schuldeingeständnis war damit nicht verbunden, doch erkannte Andrew Giuffre als Missbrauchsopfer an und distanzierte sich von Epstein.

Andrew ist für König Charles und die Zukunft der britischen Monarchie zur größten Belastung ...
Andrew ist für König Charles und die Zukunft der britischen Monarchie zur größten Belastung geworden. Der König hat seinen jüngeren Bruder in Sandringham in Norfolk untergebracht. Wohl in der Hoffnung, dass er dort von der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen wird.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Titel aberkannt und Verhaftungsschock
In den folgenden Jahren verlor Andrew schrittweise nahezu alle royalen Titel und Ehren. 2025 entzog ihm König Charles III. den Titel „Duke of York“, weitere Auszeichnungen sowie den Prinzentitel. Andrew trägt seither den Familiennamen Mountbatten-Windsor und musste die Royal Lodge verlassen. In der Thronfolge bleibt er jedoch, da dies gesetzlich geregelt ist.

Am 19. Februar 2026, dem Tag seines 66. Geburtstages, wurde Andrew schließlich wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen. Die Polizei wirft ihm vor, während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an Epstein weitergegeben zu haben. Ihm droht im Falle einer Anklage und Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe.

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