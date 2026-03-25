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Kremser Studie zeigt:

Weinen erleichtert emotional nicht immer

Wissen
25.03.2026 14:33
Laut einer Kremser Studie dominieren nach dem Weinen vor allem negative Gefühle (Symbolbild).
Laut einer Kremser Studie dominieren nach dem Weinen vor allem negative Gefühle (Symbolbild).(Bild: Julija – stock.adobe.com / KroneMED)
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Von krone.at

Wenn Erwachsene weinen, wird das oft damit erklärt, dass sie dadurch emotionale Erleichterung erfahren. Eine neue Studie der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems zeigt jetzt allerdings, dass die Sache doch komplexer ist. Demnach dominieren nach dem Weinen eher negative Gefühle wie Belastung.

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Bisher wurden einschlägige Studien vor allem unter Laborbedingungen durchgeführt, oder Forschungsteams griffen auf Schilderungen über Ereignisse zurück, die weit in der Vergangenheit lagen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Karl Landsteiner Privatuniversität Krems wollten allerdings wissen, was Menschen während oder kurz nach dem Weinen empfinden. Daher ließen sie ihre 106 Studienteilnehmenden auf dem Smartphone dokumentieren, wie es ihnen 15, 30 und 60 Minuten nach ihren emotionalen Ausbrüchen ging. Auf diese Weise kam es zu 315 Ereignissen, bei denen die Menschen Tränen vergossen.

Die Ergebnisse kamen für das Forschungsteam eher unerwartet: Unmittelbar nach dem Weinen dominierten negative Gefühlszustände. Je intensiver die Episode war, desto negativer war auch die Gefühlslage. Teils hielten die Emotionsverschiebungen noch eine Stunde nach dem Weinen an. Am nächsten Tag war in den Daten aber nichts mehr davon nachweisbar.

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Unterschied zwischen den Geschlechtern
Eine wichtige Rolle spielte auch der Auslöser: War das Weinen mit dem Konsum von emotionalen medialen Inhalten verbunden, stellte sich durchschnittlich eine weniger negative Gefühlslage ein, als wenn Einsamkeit oder Überforderung der Grund für den Ausbruch waren. Insgesamt berichteten Frauen über häufigere „Weinepisoden“. Sie weinten in der Studie eher wegen Einsamkeit, während Männer eher wegen Hilflosigkeit oder in Reaktion auf Medieninhalte zum Taschentuch griffen.

„Insgesamt fanden sich keine überzeugenden Hinweise dafür, dass Weinen an sich dazu beitrug, dass sich Menschen besser fühlten als sonst“, teilte das Forschungsteam mit. Weinen sei somit nicht automatisch eine Form emotionaler Erleichterung. Der Prozess sei komplexer, die emotionalen Auswirkungen hingen vom jeweiligen Kontext ab, sagte Hannah Graf, eine der Studienautorinnen. Die Studie wurde im Fachmagazin „Collabra: Psychology“ veröffentlicht.

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