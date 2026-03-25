Weinen erleichtert emotional nicht immer

Unterschied zwischen den Geschlechtern

Eine wichtige Rolle spielte auch der Auslöser: War das Weinen mit dem Konsum von emotionalen medialen Inhalten verbunden, stellte sich durchschnittlich eine weniger negative Gefühlslage ein, als wenn Einsamkeit oder Überforderung der Grund für den Ausbruch waren. Insgesamt berichteten Frauen über häufigere „Weinepisoden“. Sie weinten in der Studie eher wegen Einsamkeit, während Männer eher wegen Hilflosigkeit oder in Reaktion auf Medieninhalte zum Taschentuch griffen.

„Insgesamt fanden sich keine überzeugenden Hinweise dafür, dass Weinen an sich dazu beitrug, dass sich Menschen besser fühlten als sonst“, teilte das Forschungsteam mit. Weinen sei somit nicht automatisch eine Form emotionaler Erleichterung. Der Prozess sei komplexer, die emotionalen Auswirkungen hingen vom jeweiligen Kontext ab, sagte Hannah Graf, eine der Studienautorinnen. Die Studie wurde im Fachmagazin „Collabra: Psychology“ veröffentlicht.