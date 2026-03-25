ÖVP und FPÖ verweigern Einladung von Experten

Zadra: „Intransparente Politik“

Die Grünen haben im Vorfeld des Finanzausschusses den Vorschlag gemacht, den Experten Kahl einzuladen. Dies wurde von ÖVP und FPÖ allerdings ohne Begründung abgelehnt: „Das ist intransparente Politik hinter verschlossenen Türen und der neue Stil von Schwarz-Blau“, ärgert sich Grünen-Klubobmann Daniel Zadra. Er betont, dass es bei der Finanzierung des Sozial- und Pflegefonds ums Eingemachte gehe – nämlich um immerhin 152 Millionen Euro jährlich. „Das Budget liegt in der Kompetenz des Landtags, nicht der Regierung. Umso wichtiger wäre es, diese Diskussion transparent im Ausschuss zu führen, statt sie hinter verschlossenen Türen auszutragen“, so Zadra. Sein Appell an Schwarz-Blau: „Kehren Sie zurück zu einer Politik auf Augenhöhe! Stoppen Sie Entscheidungen von oben herab, respektieren Sie die Gemeinden und den Landtag und arbeiten Sie gemeinsam an den besten Lösungen für Vorarlberg!“