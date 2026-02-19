Explosives Gutachten setzt Land unter Druck

Hand bleibt ausgestreckt

Beim Vorarlberger Gemeindeverband ist man sich der Brisanz des Gutachtens bewusst. Für den 25. Februar ist eine Sitzung des Vorstands angesetzt, bei dieser sollen die weiteren Schritte beschlossen werden. Man werde „sämtliche rechtliche und politische Optionen“ prüfen, hieß es in einer Presseaussendung. Prioritäres Ziel sei es, die finanzielle Handlungsfähigkeit der 96 Vorarlberger Gemeinden zu sichern. Als eine Kriegserklärung in Richtung Land will der ÖVP-dominierte Gemeindeverband das aber nicht verstanden wissen – man stehe immer noch für eine partnerschaftliche Lösung mit dem Land bereit. Das Gutachten mache jedoch deutlich: Die derzeitige Regelung sei nicht nur finanziell untragbar, sondern auch rechtlich nicht haltbar. Bei der Landesregierung werden die Alarmglocken jedenfalls läuten – denn würden die Gemeinden vor Gericht gehen und Recht bekommen, wären theoretisch sogar Regressansprüche denkbar.