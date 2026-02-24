Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klamme Kommunen

Grüne: „Land riskiert Finanzkollaps der Gemeinden“

Vorarlberg
24.02.2026 15:43
Viele Gemeinden in Vorarlberg sind finanziell am Limit.
Viele Gemeinden in Vorarlberg sind finanziell am Limit.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Wie berichtet hat der Vorarlberger Gemeindeverband ein Gutachten präsentiert, in welchem der vom Land diktierte Finanzierungsbeitrag der Kommunen zur Sozialhilfe als verfassungswidrig einstuft wird. Dass sich der Konflikt derart zugespitzt hat, schreiben die Vorarlberger Grünen vor allem der Landesregierung zu.

0 Kommentare

Es gibt Gemeinden in Vorarlberg, die sich nicht einmal mehr die Grundversorgung leisten können – und umgekehrt steigen die Finanzierungsbeiträge für Rettungs-, Sozial- und Gesundheitsfonds stetig. Seit Wochen ergehen Appelle an die Landesregierung, den Kommunen unter die Arme zu greifen und die Umlageschlüssel neu zu verhandeln. Doch das Land hat selbst ein gewaltiges Budgetdefizit zu tragen, dementsprechend gering ist der Wille, den Gemeinden finanziell entgegenzukommen.

Lesen Sie auch:
Wurden die Vorarlberger Gemeinden vom Land gesetzeswidrig zu Beitragsleistungen verpflichtet?
Klamme Gemeinden
Explosives Gutachten setzt Land unter Druck
19.02.2026
Muss Land einspringen?
Klamme Gemeinde: Selbst 600 Euro sind zu viel
16.02.2026
Kinderbetreuung
Gemeindeverband steigt auf die Barrikaden
01.10.2025

Verfassungswidrige Kostenbeteiligung
Eine neue Eskalationsstufe war erreicht, als der Gemeindeverband ein unabhängiges Gutachten der Uni Innsbruck präsentierte, wonach die Kostenbeteiligung der Gemeinden an der Sozialhilfe verfassungswidrig sei. Dem nicht genug, äußerte der Verfasser des Gutachtens, Professor Arno Kahl, auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken aufgrund der finanziellen Austrocknung der Gemeinden sowie der kaum vorhandenen Mitwirkungs- und Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen bezüglich der großen Landesfonds (Sozial-, Gesundheits- und Rettungsfonds), die ebenfalls zu 40 Prozent von den Gemeinden finanziert werden. Am Mittwoch will der Vorstand des Gemeindeverbands über die weiteren Schritte beraten – gut möglich, dass sich der Konflikt zwischen Kommunen und Land weiter verschärfen wird.

„Politik von oben herab“
Dass es so weit gekommen ist, schreiben Grünen-Klubobmann Daniel Zadra und sein Parteikollege Bernie Weber vor allem der schwarz-blauen Landesregierung zu: „Die Landesregierung riskiert mit ihrer Politik von oben herab den Finanzkollaps der Vorarlberger Gemeinden. Statt frühzeitig das Gespräch mit den Gemeinden zu suchen, hat sie Druck aufgebaut – jetzt stehen wir vor einem möglichen Finanzierungsproblem in Millionenhöhe.“ Es gehe immerhin um rund 151 Millionen Euro jährlich und damit um die Stabilität des Sozialbereichs insgesamt. „Wir brauchen endlich wieder eine Politik auf Augenhöhe. Nur im Dialog mit den Gemeinden können tragfähige und rechtssichere Lösungen entstehen.“

Zitat Icon

Die schwarz-blaue Landesregierung muss runter von ihrem hohen Ross!

Bernie Weber, Landtagsabgeordneter der Grünen

Landtagsanfrage eingebracht
Die Grünen haben bereits eine Landtagsanfrage zum Gutachten eingebracht. In dieser wollen sie unter anderem wissen, seit wann der Landesregierung das Gutachten bekannt ist, wie sie die verfassungsrechtlichen Bedenken bewertet und welche konkreten Maßnahmen Landeshauptmann Wallner nun setzen will, um das Land und den Sozialbereich vor einem finanziellen Kollaps zu schützen. Zudem beantragen die Grünen, Gutachter Arno Kahl sowie Vertreter des Gemeindeverbands in den nächsten sozialpolitischen Ausschuss einzuladen. „Transparenz und fachliche Aufklärung sind jetzt unerlässlich“, sagt Zadra. Die Grünen fordern einen Land-Gemeinde-Konvent, um die Aufgaben- und Kostenverteilung im Sozialbereich gemeinsam neu zu regeln und die Forderungen des Landesrechnungshofs nach Gemeindezusammenlegungen zu diskutieren. „Gegenseitige Vorwürfe bringen nichts, nur im Dialog auf Augenhöhe lassen sich rechtssichere und faire Lösungen entwickeln. Die schwarz-blaue Landesregierung muss runter von ihrem hohen Ross!“, so Weber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
24.02.2026 15:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 9°
Symbol Regen
Bludenz
7° / 10°
Symbol starker Regen
Dornbirn
9° / 11°
Symbol Regen
Feldkirch
8° / 10°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
185.388 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
180.274 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.536 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3911 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1222 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Vorarlberg
Unfall in Lustenau
Fahrradfahrerin bei Kollision mit Pkw verletzt
Klamme Kommunen
Grüne: „Land riskiert Finanzkollaps der Gemeinden“
Zwei Baustellen
Sanierungsarbeiten vor und im Pfändertunnel
Moderne Haltestelle
Umgestaltung Bregenz Hafen: Jetzt sind alle happy
Krone Plus Logo
Trainer-Newcomer
Das ist das Erfolgsgeheimnis der Zaric-Altacher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf