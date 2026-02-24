Grüne: „Land riskiert Finanzkollaps der Gemeinden“

Landtagsanfrage eingebracht

Die Grünen haben bereits eine Landtagsanfrage zum Gutachten eingebracht. In dieser wollen sie unter anderem wissen, seit wann der Landesregierung das Gutachten bekannt ist, wie sie die verfassungsrechtlichen Bedenken bewertet und welche konkreten Maßnahmen Landeshauptmann Wallner nun setzen will, um das Land und den Sozialbereich vor einem finanziellen Kollaps zu schützen. Zudem beantragen die Grünen, Gutachter Arno Kahl sowie Vertreter des Gemeindeverbands in den nächsten sozialpolitischen Ausschuss einzuladen. „Transparenz und fachliche Aufklärung sind jetzt unerlässlich“, sagt Zadra. Die Grünen fordern einen Land-Gemeinde-Konvent, um die Aufgaben- und Kostenverteilung im Sozialbereich gemeinsam neu zu regeln und die Forderungen des Landesrechnungshofs nach Gemeindezusammenlegungen zu diskutieren. „Gegenseitige Vorwürfe bringen nichts, nur im Dialog auf Augenhöhe lassen sich rechtssichere und faire Lösungen entwickeln. Die schwarz-blaue Landesregierung muss runter von ihrem hohen Ross!“, so Weber.