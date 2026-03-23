Trump rudert zurück, vertagt Kraftwerk-Angriffe

Der von den USA und Israel Ende Februar begonnene Krieg hat bisher mehr als 2000 Menschen das Leben gekostet. Er hat die globalen Märkte in Aufruhr versetzt und Sorgen vor einem weltweiten Inflationsschub geschürt. Parallel dazu liefert sich Israel heftige Gefechte mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon. Ein israelischer Militärsprecher stellte sich auf eine längere Auseinandersetzung ein. Man erwarte noch wochenlange Kämpfe gegen den Iran und die Hisbollah, erklärte er. Die Miliz, die sich am 2. März in den Krieg einschaltete, hat seitdem Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert. Am Montag verkündete sie Angriffe auf israelische Grenzgebiete.