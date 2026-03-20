Trump lässt offenbar Bodentruppen vorbereiten

Kriegsschiffe und Marines unterwegs

Auch auf See wird aufgerüstet: Bereits Anfang der Woche seien drei Kriegsschiffe mit rund 2.200 Marines von Kalifornien aus in Richtung Nahost aufgebrochen, berichten US-Beamte laut CBS. Es handelt sich demnach um die zweite Marineeinheit dieser Art seit Beginn des Konflikts. Eine zuvor aus dem Pazifik entsandte Einheit befindet sich noch auf dem Weg in die Region.