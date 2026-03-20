Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Bericht zeigt:

Trump lässt offenbar Bodentruppen vorbereiten

Außenpolitik
20.03.2026 20:50
USA vor Eskalation? Das Pentagon plant offenbar den Einsatz auf iranischem Boden.
USA vor Eskalation? Das Pentagon plant offenbar den Einsatz auf iranischem Boden.(Bild: AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Steht die nächste Eskalationsstufe im Konflikt mit Iran bevor? Während öffentlich noch Zurückhaltung signalisiert wird, laufen im Hintergrund offenbar bereits konkrete militärische Vorbereitungen. Im Fokus steht dabei eine Option, die weitreichende Folgen hätte: der mögliche Einsatz von US-Bodentruppen.

0 Kommentare

Wie der US-Sender CBS News unter Berufung auf mehrere mit den Beratungen vertraute Quellen berichtet, hat das Pentagon detaillierte Vorbereitungen für eine mögliche Entsendung von Bodentruppen in den Iran getroffen. Demnach hätten hochrangige Militärkommandeure konkrete Anfragen eingebracht, um einen solchen Einsatz vorzubereiten, während Präsident Donald Trump über das weitere Vorgehen im Rahmen des Konflikts mit Iran nachdenkt.

Trumps widersprüchliche Signale
Ob und unter welchen Umständen es tatsächlich zu einem Einsatz kommen könnte, ist laut dem Bericht unklar. Trump selbst wies entsprechende Pläne bei einem Pressetermin im Oval Office zunächst zurück. Auf die Frage nach Bodentruppen antwortete er, er werde „keine Truppen irgendwohin schicken“, schränkte jedoch unmittelbar ein: Falls er es täte, würde er das nicht öffentlich ankündigen.

Die Optionen, um den Konflikt mit dem Iran langfristig zu gewinnen, schwinden, nun könnte Trump ...
Die Optionen, um den Konflikt mit dem Iran langfristig zu gewinnen, schwinden, nun könnte Trump den nächsten Eskalationsschritt setzen.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Weißes Haus spricht von „Optionen“
Aus dem Weißen Haus heißt es indes, es handle sich um routinemäßige militärische Planungen. Sprecherin Karoline Leavitt erklärte laut CBS, es sei Aufgabe des Pentagon, Vorbereitungen zu treffen, um dem Oberbefehlshaber „maximale Optionen“ zu bieten. Eine Entscheidung über einen tatsächlichen Einsatz sei damit nicht gefallen, derzeit plane der Präsident keinen Einsatz von Bodentruppen.

Vorbereitungen auch für Gefangene
Dennoch deuten weitere Maßnahmen auf eine Ausweitung der militärischen Optionen hin. So bereitet sich das US-Militär laut CBS auch auf den möglichen Umgang mit gefangenen iranischen Soldaten und paramilitärischen Kräften vor, sollte es zu einem Bodeneinsatz kommen. Diskutiert werde unter anderem, wohin diese gebracht werden könnten.

Truppenverlegungen laufen bereits
Parallel dazu laufen konkrete Truppenverlegungen. Die USA bereiten demnach die Entsendung von Einheiten der 82. Luftlandedivision in den Nahen Osten vor. Zudem seien Elemente der sogenannten Global Response Force der US-Armee sowie eine Marine Expeditionary Unit eingeplant.

Lesen Sie auch:
Trump ist erneut im Zorn-Modus: Europa lässt ihn weiterhin alleine im Wüstensand stehen.
Droht Verbündeten
„Feiglinge!“ Trump wütet gegen die NATO-Partner
20.03.2026
Große Freude vor Ort
Luxusautos stranden wegen Iran-Krieg in Kenia
20.03.2026
Kommt bald Befehl?
US-Bürger erwarten großen Bodenkrieg im Iran
19.03.2026

Kriegsschiffe und Marines unterwegs
Auch auf See wird aufgerüstet: Bereits Anfang der Woche seien drei Kriegsschiffe mit rund 2.200 Marines von Kalifornien aus in Richtung Nahost aufgebrochen, berichten US-Beamte laut CBS. Es handelt sich demnach um die zweite Marineeinheit dieser Art seit Beginn des Konflikts. Eine zuvor aus dem Pazifik entsandte Einheit befindet sich noch auf dem Weg in die Region.

Pentagon erweitert Handlungsspielraum
Die aktuellen Entwicklungen unterstreichen laut dem Bericht vor allem eines: Das Pentagon arbeitet daran, das militärische Handlungsspektrum für den Präsidenten zu erweitern – auch wenn die Regierung öffentlich weiterhin keine konkreten nächsten Schritte nennt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
20.03.2026 20:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Donald Trump
Iran
CBS
Konflikt
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.914 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
166.547 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
138.444 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1965 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1014 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
869 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Neuer Bericht zeigt:
Trump lässt offenbar Bodentruppen vorbereiten
Minister kündigt an:
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
„Wer ist denn das?“
Bundesrat-Chef kontert weiterer NEOS-Provokation
Nach wenigen Monaten
„Auf eigenen Wunsch“: ÖVP verliert Kampagnenchef
Wegen Iran-Krieg
Schweiz bewilligt keine Waffenexporte an die USA
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf