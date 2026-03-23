Iran: „Überraschungen sind auf dem Weg“

„Wir sind in einer Schule erzogen worden, die Kapitulation als Erniedrigung betrachtet“, sagte der Regimevertreter. Am Montag meldeten mehrere Golfstaaten Angriffe aus dem Iran auf ihre Territorien. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte etwa mit, dass eine Rakete in einem unbewohnten Gebiet abgestürzt sei. Eine andere sei abgefangen worden. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden in Dubai gemeldet, dass ein Mann durch herabfallende Trümmer eines abgefangenen Marschflugkörpers verletzt worden sei.