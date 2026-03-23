Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Feinde gerichtet

Iran: „Überraschungen sind auf dem Weg“

Außenpolitik
23.03.2026 15:45
Die iranischen Revolutionsgarden haben Israel und den USA mit „neuen Überraschungen“ gedroht ...
Die iranischen Revolutionsgarden haben Israel und den USA mit „neuen Überraschungen“ gedroht (Bild: iranischer Angriff auf Israel).(Bild: AP/Ohad Zwigenberg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das iranische Militär hat laut eigenen Angaben noch nicht alle militärischen Kapazitäten ausgeschöpft. „Der Feind soll wissen, dass neue Überraschungen auf dem Weg sind“, sagte ein religiöser Vertreter der Revolutionsgarden an Israel und die USA gerichtet. Man werde sich niemals ergeben.

0 Kommentare

„Wir sind in einer Schule erzogen worden, die Kapitulation als Erniedrigung betrachtet“, sagte der Regimevertreter. Am Montag meldeten mehrere Golfstaaten Angriffe aus dem Iran auf ihre Territorien. Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte etwa mit, dass eine Rakete in einem unbewohnten Gebiet abgestürzt sei. Eine andere sei abgefangen worden. Wenige Stunden zuvor hatten die Behörden in Dubai gemeldet, dass ein Mann durch herabfallende Trümmer eines abgefangenen Marschflugkörpers verletzt worden sei.

In Bahrain waren Luftschutzsirenen zu hören. Das Innenministerium wies die Bürgerinnen und Bürger an, „Ruhe zu bewahren und sich zum nächstgelegenen sicheren Ort zu begeben“. Das iranische Militär reagiert auf die schweren Angriffe der USA und Israels mit Attacken auf Israel und die Region um den Persischen Golf.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat sein Ultimatum an den Iran vorerst ausgesetzt. 
„Führen Gespräche“
Trump rudert zurück, vertagt Kraftwerk-Angriffe
23.03.2026
„Leider hier präsent“
Revolutionsgarden befehligen Hisbollah im Libanon
23.03.2026

Iranische Luftabwehr im Dauereinsatz
Am Montag ist die iranische Hauptstadt Teheran von neuen Explosionen erschüttert worden. Zunächst war unklar, welche Ziele betroffen waren. Die Luftabwehr sei im Dauereinsatz, berichtete der arabische Sender Al-Jazeera. Ein Sicherheitsmitarbeiter sei getötet und ein weiterer Mensch verletzt worden, berichtete der iranische Staatssender IRIB. Im Nordosten des Landes wurden bei einem Luftangriff Wohnhäuser zerstört. Rettungskräfte suchten nach Menschen unter den Trümmern.

Bisher kamen mehr als 2000 Menschen im Krieg seit Ende Februar ums Leben. Man erwarte noch wochenlange Kämpfe im Iran und gegen die Hisbollah im Libanon, sagte ein israelischer Militärsprecher. Die Hisbollah hatte sich am 2. März in den Krieg eingeschaltet und seither Hunderte Raketen auf Israel abgefeuert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
23.03.2026 15:45
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
IranUSADubaiBahrain
MilitärSchule
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ölspeicher im US-Staat Texas
Energieagentur warnt:
Schwerste Energiekrise seit Jahrzehnten möglich
Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
116.860 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
104.394 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
100.575 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1886 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
930 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Außenpolitik
„Befürchten Schäden“
Architekten verklagen Trump wegen Umbau-Plänen
Zähe Verhandlungen
Ringen um Spritpreisbremse und Social-Media-Verbot
An Feinde gerichtet
Iran: „Überraschungen sind auf dem Weg“
„Großer Durchbruch“
Frankreich: Rechtspopulisten erobern 70 Rathäuser
Unerwarteter Triumph
Nach Wahlbeben in München: Wer ist Dominik Krause?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf