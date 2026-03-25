Kampf gegen Rebzikade: Warten auf Verordnung

„Es geht um Existenzen“

Von der ÖVP kommt nun Kritik: „Ohne klare Festlegung von Befallszonen und verpflichtende Maßnahmen bleibt das Gesetz wirkungslos. Während die rot-grüne Landesregierung zuwartet, verlieren die Betriebe wertvolle Zeit“, so ÖVP-Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif. Rasches Handeln sei notwendig, um massive Ernteausfälle zu verhindern. Die Verunsicherung bei den Betrieben sei groß. „Es geht um Existenzen, Arbeitsplätze und regionale Versorgung“, so ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits. FPÖ-Abgeordnete Michelle Whitfield drängt ebenfalls auf ein rasches Handeln.