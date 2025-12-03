Rebstock-Killer ignoriert: 6000 Euro Strafe!

6000 Euro pro Hektar

Denn brachliegende Rebflächen sind ideale Rückzugsgebiete nicht nur für die Rebzikade, sondern genauso für andere Schädlinge. Wer notwendige Pflegearbeiten vernachlässigt oder ignoriert, muss künftig mit einer Strafe von 6000 Euro pro Hektar rechnen – ein klarer Anreiz, zumal Rodungskosten von 3000 bis 4000 Euro pro Hektar klar darunter liegen. Die bestehende Verordnung zur Bekämpfung der „Goldgelben Vergilbung“ (Flavescence dorée) aus 2016 wird aktualisiert, um die Strategien rechtlich abzusichern. Die Novelle soll in der nächsten Landtagssitzung im Dezember beschlossen werden.