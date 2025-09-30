Amerikanische Rebzikade bedroht Weingärten

Sie selbst hinterlässt kaum Spuren, doch ihr Stich ins Rebblatt hat fatale Folgen. Mit ihm überträgt sie den Erreger der Flavescence dorée, besser bekannt als „Goldgelbe Vergilbung“. Einmal befallen, ist der Rebstock nicht mehr zu retten. Die Infektion frisst sich durch die Wasseradern, bis der Rebstock unweigerlich zugrunde geht. Besonders tückisch: Fünf Jahre kann es dauern, bis die Krankheit sichtbar wird, ansteckend ist die Rebe aber viel früher.