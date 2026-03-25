„Unsere Gesellschaft hat ein Männlichkeitsproblem“

Groß und breit ist die Debatte nach der „Krone“-Geschichte um Christopher Seiler. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der heimischen Künstlerbranche. So war es Sängerin Ina Regen, die als eine der Ersten dabei wortgewaltig von einer „Doppelmoral“ sprach und dabei auch ihre Genre-Kolleginnen, die Poxrucker Sisters, zitierte, als sie über Seiler und dessen Instagram-Video schrieb: „Für ihn ist es ein Kampf mit Dämonen, für Frauen sexistische Realität. . .“