Ländle-Kindergärten: Kürzungen sorgen für Kritik

Statt zu investieren, wird gekürzt

Wenig überraschend hält sich in den Gemeinden die Freude über diesen Förderdeckel in Grenzen, dem Vernehmen nach sollen in mehreren Fällen geplante Einstellungen bereits wieder abgesagt worden sein. Es ist nicht der erste Einschnitt in der Kinderbetreuung: Vor einigen Monaten hat das Land angekündigt, die Förderungen für die privaten Kinderbildungseinrichtungen zurückzufahren – tritt das tatsächlich ein, werden wohl viele Eltern aus finanziellen Gründen ihre Kinder künftig in einer öffentlichen Einrichtung unterbringen.