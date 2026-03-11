Nur Wiener Volksschüler sind noch schlechter

Vorarlbergs Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink bemüht sich gar nicht erst um Schönfärberei: „Diese Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend. Sie sind ein klarer Arbeitsauftrag. Unser Anspruch muss sein, die Grundkompetenzen der Kinder konsequent zu stärken – vor allem in Sprache, Lesen und Mathematik. Gerade Schulen mit größeren sozialen und sprachlichen Herausforderungen brauchen dafür wirksame Unterstützung und passende Rahmenbedingungen.“ Überrascht haben sie die Ergebnisse allerdings nicht – die Befunde würden sich mit jenen decken, die sich bereits im Vorarlberger Bildungsmonitoring abgezeichnet hätten.