Für viele Eltern wird die Kinderbetreuung teurer

Für viele Eltern in Vorarlberg könnte die Kinderbetreuung bald deutlich teurer werden. Wer sein dreijähriges Kind in einer privaten Einrichtung betreuen lässt, muss künftig mit Mehrkosten von über 100 Euro im Monat rechnen – oder auf einen Platz im öffentlichen Kindergarten hoffen. Grund dafür sind neue Förderregeln des Landes, die private Träger in Bedrängnis bringen. Was bisher als ausgewogenes Modell galt, droht nun ins Wanken zu geraten. Mit der schrittweisen Kürzung der sogenannten Tarifharmonisierung für dreijährige Kinder geraten private Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen massiv unter Druck – mit spürbaren Folgen für Eltern, Kinder und Beschäftigte.