Kritik an Förderstreichungen wächst weiter an

AK-Präsident Bernhard Heinzle warnt eindringlich vor den Folgen der geplanten Streichung der Landesförderung für Elternbeiträge bei dreijährigen Kindern in privaten Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. „Das würde bedeuten, dass ein Platz in einer privaten Einrichtung deutlich teurer wird und damit nur noch für einkommensstarke Haushalte in Frage kommt. Das ist kein Chancenreichtum, sondern in Kauf genommene soziale Ungleichheit.“ Am Mittwoch hatte schon der Gemeindeverband seine Bedenken geäußert und das Land aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Nun werden noch mehr kritische Stimmen laut.

Derzeit unterstützt das Land Vorarlberg Elternbeiträge für dreijährige Kinder in privaten Einrichtungen. Diese Förderung stellt sicher, dass die Entscheidung für eine Einrichtung nicht vom Einkommen der Eltern abhängt. „Ohne eine Tarifharmonisierung ist mit einer eklatanten Kostenerhöhung für Familien zu rechnen, die ihre dreijährigen Kinder in Einrichtungen mit privater Trägerschaft schicken möchten“, warnt Heinzle. „Das ist für viele Eltern nichts weniger als ein Ende der Wahlfreiheit.“ Zudem hätten die öffentlichen Einrichtungen keine Kapazitäten mehr, den Zusatzbedarf aufzufangen. Diese bräuchten Entlastung, nicht noch Zusatzaufgaben.