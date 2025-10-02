Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinderbetreuung

Kritik an Förderstreichungen wächst weiter an

Vorarlberg
02.10.2025 12:30
(Bild: Brenek Malena)

Nachdem bekannt wurde, dass das Land Vorarlberg bei der privaten Kinderbetreuung sparen will, wächst die Kritik weiter an. Neben dem Gemeindeverband legen auch AK und Grüne Protest ein. 

0 Kommentare

AK-Präsident Bernhard Heinzle warnt eindringlich vor den Folgen der geplanten Streichung der Landesförderung für Elternbeiträge bei dreijährigen Kindern in privaten Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. „Das würde bedeuten, dass ein Platz in einer privaten Einrichtung deutlich teurer wird und damit nur noch für einkommensstarke Haushalte in Frage kommt. Das ist kein Chancenreichtum, sondern in Kauf genommene soziale Ungleichheit.“ Am Mittwoch hatte schon der Gemeindeverband seine Bedenken geäußert und das Land aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Nun werden noch mehr kritische Stimmen laut. 

Derzeit unterstützt das Land Vorarlberg Elternbeiträge für dreijährige Kinder in privaten Einrichtungen. Diese Förderung stellt sicher, dass die Entscheidung für eine Einrichtung nicht vom Einkommen der Eltern abhängt. „Ohne eine Tarifharmonisierung ist mit einer eklatanten Kostenerhöhung für Familien zu rechnen, die ihre dreijährigen Kinder in Einrichtungen mit privater Trägerschaft schicken möchten“, warnt Heinzle. „Das ist für viele Eltern nichts weniger als ein Ende der Wahlfreiheit.“ Zudem hätten die öffentlichen Einrichtungen keine Kapazitäten mehr, den Zusatzbedarf aufzufangen. Diese bräuchten Entlastung, nicht noch Zusatzaufgaben. 

Ähnlich sehen das auch die Grünen. Sie fordern eine rasche Lösung im Konflikt um die Finanzierung der privaten Kinderbetreuungseinrichtungen. „Jahrelang haben sich Gemeinden und Land auf den Errungenschaften der privaten Kinderbetreuungseinrichtungen ausgeruht. Ihnen jetzt von einem Tag auf den anderen die Förderungen abzudrehen, ist inakzeptabel“, kritisiert die Grüne Bildungssprecherin Eva Hammerer.

Offenlegen, wo Plätze fehlen
Die Leidtragenden des Konflikts zwischen Land und Gemeinden seien die Familien. „Es kann nicht sein, dass nun die Eltern zur Kasse gebeten werden, nur weil sich die ÖVP untereinander nicht einig ist“, erklärt Hammerer. Hammerer fordert, dass offengelegt wird, in welchen Gemeinden im kommenden Jahr nicht ausreichend Betreuungsplätze für dreijährige Kinder vorhanden sind. Dort müssen Land und Gemeinden einen Plan ausarbeiten, um diese Lücke zu schließen.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
2° / 12°
Symbol wolkenlos
Bludenz
2° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
4° / 14°
Symbol heiter
Feldkirch
2° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.012 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
227.161 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
190.960 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1717 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1352 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Vorarlberg
Kinderbetreuung
Kritik an Förderstreichungen wächst weiter an
Femizid-Verdacht
Verhaftung nach Leichenfund im Bodensee
In Lustenau
Raddiebe auf frischer Tat ertappt und geflüchtet
Chronik
Blick in die Geschichte: Als Vorarlberg brannte
Weltcup in den USA
Ländle-Mountainbiker auf Toni Innauers Spuren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf