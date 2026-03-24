Haakon & Mette-Marit Hand in Hand nach Notaufnahme

Aufatmen in Norwegen: Mette-Marit hat sich am Dienstag beim Empfang der belgischen Royals überraschend erholt gezeigt – Hand in Hand mit Haakon von Norwegen.
Denn noch vor kurzem herrschte große Sorge: Die Kronprinzessin musste nach ihrem TV-Interview vergangene Woche, in dem sie über ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein gesprochen hat, in die Notaufnahme. Fotos der norwegischen Zeitschrift „Se og Hør“ zeigten sie mit Sauerstoffschlauch und Nasenkatheter – ein dramatischer Moment für das norwegische Königshaus.
Neben ihr: Haakon, der das medizinische Gerät trug und ihr nicht von der Seite wich. War alles zu viel?
Die Zeitschrift veröffentlichte das Cover mit den Schockfotos auf Instagram:
Marius weiter in U-Haft
Nach dem Ende des Vergewaltigungsprozesses gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin muss Marius Borg Høiby weiter in Untersuchungshaft auf das Urteil warten. Wann dieses ausgefertigt wird, wurde nicht bekannt gegeben.
Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat zudem heftig in der Kritik. Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.
Hand in Hand beim Staatsbesuch
Umso stärker jetzt das Signal in Oslo: Beim Empfang von König Philippe von Belgien und Königin Mathilde von Belgien am Dienstag zeigten sich Haakon und Mette-Marit demonstrativ vereint.
Hand in Hand, Seite an Seite – ein Bild, das mehr sagt als tausend Worte. Der Prinzessin geht es wieder besser – mit ihrem Mann als Stütze an ihrer Seite!
„In guten wie in schlechten Zeiten“
Laut Royal-Expertin Caroline Vagle („Se og Hør“) ist das kein Zufall: „Sie wollen der Welt zeigen, dass sie in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten.“ Gerade jetzt – mitten in einer der schwierigsten Phasen für das norwegische Königshaus.
Erster Auftrag seit Jänner
Die Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares war ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes wird sie an weiteren Programmpunkten dem Vernehmen nach aber nicht mehr teilnehmen.
Haakon hatte erst vergangene Woche im NRK-Interview betont, wie wichtig das „solide Fundament“ ihrer 25-jährigen Ehe sei – besonders in schwierigen Zeiten. Jetzt zeigen die beiden genau das: Einheit, Nähe, Zusammenhalt.
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