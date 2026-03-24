Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Gesundheits-Drama

Haakon & Mette-Marit Hand in Hand nach Notaufnahme

Royals
24.03.2026 14:24
Händchen haltend vor den Kameras Beim Staatsbesuch von Philippe von Belgien und Mathilde von ...
Händchen haltend vor den Kameras Beim Staatsbesuch von Philippe von Belgien und Mathilde von Belgien im Oslo stiehlt das Kronprinzenpaar allen die Show. Der Grund: Auf mehreren offiziellen Fotos halten sich Haakon und Mette-Marit demonstrativ an den Händen.(Bild: APA-Images / NTB / Ole Berg-Rusten)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Aufatmen in Norwegen: Mette-Marit hat sich am Dienstag beim Empfang der belgischen Royals überraschend erholt gezeigt – Hand in Hand mit Haakon von Norwegen.

0 Kommentare

Denn noch vor kurzem herrschte große Sorge: Die Kronprinzessin musste nach ihrem TV-Interview vergangene Woche, in dem sie über ihre Verbindung zu Jeffrey Epstein gesprochen hat, in die Notaufnahme. Fotos der norwegischen Zeitschrift „Se og Hør“ zeigten sie mit Sauerstoffschlauch und Nasenkatheter – ein dramatischer Moment für das norwegische Königshaus.

Neben ihr: Haakon, der das medizinische Gerät trug und ihr nicht von der Seite wich. War alles zu viel?

Die Zeitschrift veröffentlichte das Cover mit den Schockfotos auf Instagram:

Marius weiter in U-Haft
Nach dem Ende des Vergewaltigungsprozesses gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin muss Marius Borg Høiby weiter in Untersuchungshaft auf das Urteil warten. Wann dieses ausgefertigt wird, wurde nicht bekannt gegeben.

Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat zudem heftig in der Kritik. Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.

Hand in Hand beim Staatsbesuch
Umso stärker jetzt das Signal in Oslo: Beim Empfang von König Philippe von Belgien und Königin Mathilde von Belgien am Dienstag zeigten sich Haakon und Mette-Marit demonstrativ vereint.

Hand in Hand, Seite an Seite – ein Bild, das mehr sagt als tausend Worte. Der Prinzessin geht es wieder besser – mit ihrem Mann als Stütze an ihrer Seite!

Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, Königin Mathilde, König Philippe, König Harald und ...
Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon, Königin Mathilde, König Philippe, König Harald und Königin Sonja posieren im Palast(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)
Königin Sonja, Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Königin Mathilde
Königin Sonja, Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Königin Mathilde(Bild: APA-Images / NTB / Ole Berg-Rusten)

„In guten wie in schlechten Zeiten“
Laut Royal-Expertin Caroline Vagle („Se og Hør“) ist das kein Zufall: „Sie wollen der Welt zeigen, dass sie in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten.“ Gerade jetzt – mitten in einer der schwierigsten Phasen für das norwegische Königshaus.

Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon während der Audienz
Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon während der Audienz(Bild: AFP/OLE BERG-RUSTEN)

Erster Auftrag seit Jänner
Die Audienz anlässlich des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares war ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner.  Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes wird sie an weiteren Programmpunkten dem Vernehmen nach aber nicht mehr teilnehmen.

Lesen Sie auch:
Mit Tränen in den Augen sprach Mette-Marit über Jeffrey Epstein. Sie sei von ihm „manipuliert ...
Mette-Marit weinend:
„Wusste nicht, dass Epstein Sexualverbrecher ist“
20.03.2026
Umfrage in Norwegen:
Kronprinz Haakon beliebter als Ehefrau Mette-Marit
22.03.2026
„Klug und stark“
Kronprinz Haakon hält unbeugsam zu Mette-Marit
20.03.2026

Haakon hatte erst vergangene Woche im NRK-Interview betont, wie wichtig das „solide Fundament“ ihrer 25-jährigen Ehe sei – besonders in schwierigen Zeiten. Jetzt zeigen die beiden genau das: Einheit, Nähe, Zusammenhalt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
24.03.2026 14:24
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NorwegenOslo
Krise
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
130.592 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
109.154 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.770 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3063 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
1010 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Mehr Royals
Nach Gesundheits-Drama
Haakon & Mette-Marit Hand in Hand nach Notaufnahme
Ex-Prinz schafft Platz
Lässt Andrew Angestellte im Campinghaus wohnen?
Wegen Klon-Corgis!
Sarah Ferguson meldet sich überraschend zu Wort!
Skurrile Geschäftsidee
Fergie wollte Corgis der Queen klonen lassen
Umfrage in Norwegen:
Kronprinz Haakon beliebter als Ehefrau Mette-Marit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf