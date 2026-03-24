Haakon & Mette-Marit Hand in Hand nach Notaufnahme

Händchen haltend vor den Kameras Beim Staatsbesuch von Philippe von Belgien und Mathilde von Belgien im Oslo stiehlt das Kronprinzenpaar allen die Show. Der Grund: Auf mehreren offiziellen Fotos halten sich Haakon und Mette-Marit demonstrativ an den Händen. (Bild: APA-Images / NTB / Ole Berg-Rusten)