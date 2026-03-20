Kronprinz Haakon hält unbeugsam zu Mette-Marit

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat am Freitag erstmals offen über ihre Verbindung zu dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gesprochen. Nach ihren eigenen Worten wurde sie von ihm „manipuliert und getäuscht“. Im Interview mit dem norwegischen Sender NRK wurde zugleich deutlich, wie tief Kronprinz Haakon zu seiner Frau steht und wie unbeirrbar er ihr den Rücken stärkt – selbst dann, wenn der öffentliche Sturm gerade besonders heftig tobt.