Kronprinz Haakon beliebter als Ehefrau Mette-Marit

Erst am Freitag erklärte Mette-Marit im Fernsehen ihre Sicht der Dinge. „Ich wusste nicht, dass er ein Sexualverbrecher ist. Ich wurde manipuliert und getäuscht“, sagte sie in einem emotionalen Interview mit dem Sender NRK. Sie bereue die Bekanntschaft zutiefst. Diese soll allerdings auch nach Epsteins erster Verurteilung weitergegangen sein. „Ich habe dich gegoogelt, es sieht nicht gut aus“, schrieb sie ihm zudem in einer E-Mail 2021. Daran könne sie sich nicht erinnern, sagte die Norwegerin am Freitag.