„Wusste nicht, dass Epstein Sexualverbrecher ist“

Das Gespräch wurde am Freitagmorgen ausgestrahlt sowie auf der Webseite des Senders veröffentlicht – nur einen Tag nach dem Ende des aufsehenerregenden Prozesses gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29). Sichtlich erschöpft und mehrfach den Tränen nahe schilderte Mette-Marit die enorme Belastung der vergangenen Wochen: „Wir sind als Familie in einer sehr herausfordernden Situation gewesen“, sagte sie im Gespräch mit Journalist Petter Oulie-Haug.