Koblacher Rhesi-Veto wurde von BH aufgehoben

Bedenken der Opposition

Kritik an den Plänen kommt vor allem – aber nicht ausschließlich – von der Oppositions-Liste „Mitanand für Koblach“. In der Gemeinde Koblach würde der Rhein im Zuge von Rhesi deutlich mehr Platz erhalten, was zulasten landwirtschaftlicher Flächen ginge. Zwar hat das Land Ersatzflächen angeboten, mit diesen sind die Landwirte aber offenbar nicht zufrieden. Zudem wurden auch Sorgen bezüglich eines möglichen Anstiegs des Grundwasserspiegels sowie negativer Auswirkungen auf die Qualität des Trinkwassers geäußert – eine solide, faktenbasierte Argumentationsgrundlage gibt es für diese Bedenken allerdings nicht.