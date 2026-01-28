Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Befangenheit?

Koblacher Rhesi-Nein beschäftigt nun auch BH

Vorarlberg
28.01.2026 14:30
Koblachs Bürgermeister Gerd Hölzl und Landeshauptmann Markus Wallner sind über das ...
Koblachs Bürgermeister Gerd Hölzl und Landeshauptmann Markus Wallner sind über das Abstimmungsergebnis nicht happy.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die verweigerte Zustimmung der Koblacher Gemeindevertretung zu den Rhesi-Plänen hat gleich mehrere Nachbeben ausgelöst. Zum einen ist ein Streit über die Schuldfrage entbrannt, zum anderen ist die Causa mittlerweile auch zu einem Fall für die Behörden geworden.

0 Kommentare

Wie berichtet, hat die Koblacher Gemeindevertretung am Montag ihre Zustimmung zu den Planungen für das Hochwasserschutzprojekt Rhesi verweigert. Die Abstimmung verlief mit 12:12 Stimmen denkbar knapp, für eine Zustimmung wäre eine Mehrheit notwendig gewesen. Hintergrund: Im Zuge von Rhesi wird der Rhein auf Koblacher Gemeindegebiet mehr Raum erhalten, dafür müssen einige landwirtschaftliche Flächen geopfert werden. Das Land hat zwar konkrete Ersatzgrundstücke angeboten – doch genau dieser Grundstückstausch ist nicht akzeptiert worden.

Parteien spielen „Schwarzer Peter“
Nach anfänglicher Schockstarre stellt sich nun die Schuldfrage: Wer hat es verbockt, dass einem für Vorarlberg immens wichtigen Vorhaben die Zustimmung verweigert wurde? Die Mandatare von SPÖ und FPÖ, sagt Koblachs Bürgermeister Gerd Hölzl: „Die hatten das Projekt in dieser Form ursprünglich befürwortet. Und jetzt stimmen sie auf einmal dagegen.“ Die Roten schieben ihrerseits den Schwarzen Peter an den Ortschef zurück: Die SPÖ sei in der Koblacher Gemeindevertretung nur mit einem Mandatar vertreten und dieser habe seine Ablehnung transparent und sachlich begründet. „Die Stimmen, die zum Patt und damit zur Nichtbeschlussfassung geführt haben, stammen aus der Fraktion des Bürgermeisters selbst. Wenn es dem Bürgermeister nicht gelingt, für ein von ihm als existenziell bezeichnetes Projekt eine Mehrheit innerhalb der eigenen Fraktion herzustellen, dann ist das kein Blockieren durch die Opposition, sondern ein Führungsproblem“, heißt es in einer diesbezüglichen Aussendung.

Lesen Sie auch:
Der Rhein bei Koblach ist aktuell eine tote Wasserautobahn. Dank Rhesi soll der Fluss mehr Platz ...
Enteignungen drohen
Knalleffekt: Koblach lehnt Rhesi-Pläne ab!
27.01.2026
Hochwasserschutz Rhein
Mammutprojekt „Rhesi“ steht der vor Einreichung
13.11.2025
Hochwasserschutz
Megaprojekt RHESI nimmt die nächste Hürde
07.12.2024

Aufsichtsbeschwerde wegen Befangenheit
Abgesehen von der Frage der politischen Verantwortung, tut sich noch eine andere Front auf. Denn das Koblacher Nein beschäftigt mittlerweile auch die Behörden. Bei der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch ist eine Aufsichtsbeschwerde wegen Befangenheit eines Koblacher Gemeindevertreters eingereicht worden. Die BH wird den Fall jetzt prüfen, ein Ergebnis soll in einigen Wochen vorliegen. Unterdessen ist Landeshauptmann Markus Wallner weiter darum bemüht, Dampf aus dem Kessel zu nehmen: Es sei noch genug Zeit, auf Basis von Gesprächen eine Lösung zu finden – Enteignungen seien das letzte aller Mittel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 1°
Symbol bedeckt
Bludenz
2° / 4°
Symbol bedeckt
Dornbirn
3° / 4°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 4°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Vorarlberg
Befangenheit?
Koblacher Rhesi-Nein beschäftigt nun auch BH
„Mehr Behutsamkeit“
Grüne üben heftige Kritik an Sozialfondsstrategie
In Crans Montana
Ortlieb vor Rädler! ÖSV-Duo zeigt im Training auf
Krone Plus Logo
Event in den Emiraten
Kreuzfahrtschiff und 17.000 Tiere für Triathlet
In Lillehammer
ÖSV-Adler springt auf einer Olympiaschanze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf