Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Enteignungen drohen

Knalleffekt: Koblach lehnt Rhesi-Pläne ab!

Vorarlberg
27.01.2026 12:59
Der Rhein bei Koblach ist aktuell eine tote Wasserautobahn. Dank Rhesi soll der Fluss mehr Platz ...
Der Rhein bei Koblach ist aktuell eine tote Wasserautobahn. Dank Rhesi soll der Fluss mehr Platz bekommen – das erhöht den Hochwasserschutz und wertet das Gewässer ökologisch auf.(Bild: Dietmar Stiplovsek)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Hochwasserschutzprojekt Rhesi ist für Vorarlberg von zentraler Bedeutung. Die Planungen sind voll auf Schiene, ein diesbezüglicher Staatsvertrag mit der Schweiz bereits unter Dach und Fach gebracht. Doch nun der Knalleffekt: Am Montagabend hat die Gemeindevertretung von Koblach mit knapper Mehrheit gegen die vorliegenden Pläne gestimmt.

0 Kommentare

Knackpunkt für das Votum der Gemeindevertreter waren die nötigen Grundtauschgeschäfte auf Koblacher Gebiet, welche getätigt werden müssten, damit Rhesi umgesetzt werden kann. Die diesbezügliche Zustimmungserklärung und Entschädigungsvereinbarung seien abgelehnt worden, hieß es auf der Homepage der Gemeinde. Die Abstimmung verlief denkbar knapp: Die Ablehnung erfolgte mit zwölf zu zwölf Stimmen, für eine Annahme der zum Votum gestellten Punkte wäre eine Mehrheit von Ja-Stimmen nötig gewesen. Man habe die Entscheidung bereits dem Land sowie dem Projektbetreiber zur Kenntnis gebracht, so die Gemeinde.

Lesen Sie auch:
So soll der Rhein nach dem Umbau aussehen. 
Hochwasserschutz Rhein
Mammutprojekt „Rhesi“ steht der vor Einreichung
13.11.2025
Hochwasserschutz
Megaprojekt RHESI nimmt die nächste Hürde
07.12.2024
Krone Plus Logo
Kaum vorstellbar
„Rhesi wird das Rheintal komplett verändern“
19.05.2024

Projekt von höchster Dringlichkeit
Dort wird man mit den Koblacher Quertreibern keine große Freude haben. Bereits in der Vergangenheit hat Landeshauptmann Markus Wallner wiederholt betont, dass eine rasche Umsetzung von Rhesi für Vorarlberg von höchster Dringlichkeit sei. Experten haben das Schadenspotenzial eines 300-jährigen Hochwassers auf bis zu 13 Milliarden Euro beziffert. Derzeit sind die Rheindämme nur auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgelegt.

Enteignungen oder neue Planungen
Nun liegt es an der Internationalen Rheinregulierung, welche für die Umsetzung des aktuell mit 2,1 Milliarden Euro veranschlagten Megaprojekts verantwortlich ist, über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Es gibt zwei Optionen: Entweder die Pläne werden adaptiert – oder man beantragt die Enteignung der betreffenden Flächen. Dass etwaige Enteignungsanträge abgelehnt würden, ist sehr unwahrscheinlich, zumal wohl kaum ein Gericht die Interessen von 300.000 Menschen unter jene von ein paar Landwirten stellen wird. Noch im März soll die Entscheidung fallen – für diesen Monat ist im Übrigen die Einreichung des Projekts zur behördlichen Genehmigung geplant. Sollte sich der Prozess verzögern, bedeutet das für die österreichischen und Schweizer Steuerzahler letztlich auch höhere Kosten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 4°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-2° / 7°
Symbol wolkig
Dornbirn
-2° / 5°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 7°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.052 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.384 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.941 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Vorarlberg
Enteignungen drohen
Knalleffekt: Koblach lehnt Rhesi-Pläne ab!
Polizei sucht Zeugen
Pistenrowdy lässt Verletzten im Schnee liegen
Brutales Après-Ski
Mit Bierkrug zugeschlagen: Schnittverletzung
Mehrere Explosionen
Hallen-Brand: Schon wieder Großeinsatz in Lustenau
Jetzt prüft Behörde
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf