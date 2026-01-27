Knalleffekt: Koblach lehnt Rhesi-Pläne ab!

Enteignungen oder neue Planungen

Nun liegt es an der Internationalen Rheinregulierung, welche für die Umsetzung des aktuell mit 2,1 Milliarden Euro veranschlagten Megaprojekts verantwortlich ist, über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Es gibt zwei Optionen: Entweder die Pläne werden adaptiert – oder man beantragt die Enteignung der betreffenden Flächen. Dass etwaige Enteignungsanträge abgelehnt würden, ist sehr unwahrscheinlich, zumal wohl kaum ein Gericht die Interessen von 300.000 Menschen unter jene von ein paar Landwirten stellen wird. Noch im März soll die Entscheidung fallen – für diesen Monat ist im Übrigen die Einreichung des Projekts zur behördlichen Genehmigung geplant. Sollte sich der Prozess verzögern, bedeutet das für die österreichischen und Schweizer Steuerzahler letztlich auch höhere Kosten.