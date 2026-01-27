Knalleffekt: Koblach lehnt Rhesi-Pläne ab!

Das Hochwasserschutzprojekt Rhesi ist für Vorarlberg von zentraler Bedeutung. Die Planungen sind voll auf Schiene, ein diesbezüglicher Staatsvertrag mit der Schweiz bereits unter Dach und Fach gebracht. Doch nun der Knalleffekt: Am Montagabend hat die Gemeindevertretung von Koblach mit knapper Mehrheit gegen die vorliegenden Pläne gestimmt.
Knackpunkt für das Votum der Gemeindevertreter waren die nötigen Grundtauschgeschäfte auf Koblacher Gebiet, welche getätigt werden müssten, damit Rhesi umgesetzt werden kann. Die diesbezügliche Zustimmungserklärung und Entschädigungsvereinbarung seien abgelehnt worden, hieß es auf der Homepage der Gemeinde. Die Abstimmung verlief denkbar knapp: Die Ablehnung erfolgte mit zwölf zu zwölf Stimmen, für eine Annahme der zum Votum gestellten Punkte wäre eine Mehrheit von Ja-Stimmen nötig gewesen. Man habe die Entscheidung bereits dem Land sowie dem Projektbetreiber zur Kenntnis gebracht, so die Gemeinde.
Projekt von höchster Dringlichkeit
Dort wird man mit den Koblacher Quertreibern keine große Freude haben. Bereits in der Vergangenheit hat Landeshauptmann Markus Wallner wiederholt betont, dass eine rasche Umsetzung von Rhesi für Vorarlberg von höchster Dringlichkeit sei. Experten haben das Schadenspotenzial eines 300-jährigen Hochwassers auf bis zu 13 Milliarden Euro beziffert. Derzeit sind die Rheindämme nur auf ein 100-jährliches Hochwasserereignis ausgelegt.
Enteignungen oder neue Planungen
Nun liegt es an der Internationalen Rheinregulierung, welche für die Umsetzung des aktuell mit 2,1 Milliarden Euro veranschlagten Megaprojekts verantwortlich ist, über die weitere Vorgehensweise zu entscheiden. Es gibt zwei Optionen: Entweder die Pläne werden adaptiert – oder man beantragt die Enteignung der betreffenden Flächen. Dass etwaige Enteignungsanträge abgelehnt würden, ist sehr unwahrscheinlich, zumal wohl kaum ein Gericht die Interessen von 300.000 Menschen unter jene von ein paar Landwirten stellen wird. Noch im März soll die Entscheidung fallen – für diesen Monat ist im Übrigen die Einreichung des Projekts zur behördlichen Genehmigung geplant. Sollte sich der Prozess verzögern, bedeutet das für die österreichischen und Schweizer Steuerzahler letztlich auch höhere Kosten.
