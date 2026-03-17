RHESI: Einreichung zum UVP-Verfahren im Mai

Die bevorstehende Einreichung und der Start des UVP-Verfahrens seien nach dem im Juli 2025 in Kraft getretenen Staatsvertrag zwischen Österreich und der Schweiz der nächste wichtige Meilenstein für das Projekt. „Nun ist es wichtig, dass die UVP zügig und konzentriert durchgeführt wird.“ Zu Einwänden der Rhein-Anrainer-Gemeinde Koblach, in der sich die Gemeindevertretung Ende Jänner gegen die vorliegende Planung ausgesprochen hat, meinte Wallner: „Wir verändern das Projekt nicht, wir reichen es wie geplant ein.“ Jeder habe im Zuge des UVP-Verfahrens das Recht auf eine Stellungnahme. „Wir halten die Hand in Koblach ausgestreckt.“ Die Bauetappe dort sei die letzte im Projekt, damit bleibe noch viel Zeit, über Lösungen zu diskutieren.