Forschern gelang Lkw-Transport von Antimaterie

Antimaterie bei Urknall entstanden

Antimaterie ist Materie, die aus Antiteilchen besteht. Der Begriff wurde erstmals 1898 verwendet, im Zusammenhang mit Sternensystemen aus Antimaterie, die von unserer Materie rein durch Beobachtung nicht unterscheidbar ist. Bisherige Experimente und Theorien zeigen ein weitgehend identisches Verhalten. Demnach sind nach dem heißen und dichten Anfangszustand des Universums, dem Urknall, sowohl Materie als auch Antimaterie in etwa gleichen Mengen entstanden. Kurz darauf kam es aber zu gegenseitiger Vernichtung.