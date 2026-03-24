Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meilenstein am CERN

Forschern gelang Lkw-Transport von Antimaterie

Wissen
24.03.2026 12:19
Am CERN in Genf ist einem Forschungsteam der erste weltweite Lkw-Transport von Antimaterie ...
Am CERN in Genf ist einem Forschungsteam der erste weltweite Lkw-Transport von Antimaterie gelungen.(Bild: AP/Jamey Keaten, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf ist erstmals Antimaterie auf einem Lkw transportiert worden. „Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da“, sagte der deutsche Physiker Stefan Ulmer, der die Messdaten aus einem Auto hinter dem Lastwagen überwacht hatte.

0 Kommentare

„Heute beginnt eine neue Epoche für Präzisionsmessungen“, sagte Ulmer. Der Transport auf dem CERN-Gelände war der Beweis, dass der von Ulmer, Christian Smorra und ihrem Team konzipierte Container funktioniert. Der historische Meilenstein wurde am Dienstag kurz nach halb zehn Uhr verkündet. In einigen Jahren sollen nun Antiprotonen in Laboren in Düsseldorf, Hannover und Heidelberg transportiert werden. Dort können noch präzisere Messungen vorgenommen werden als am CERN möglich.

Antiprotonen sind Antimaterie-Teilchen zum Proton. Es hat dieselbe Masse wie ein Proton, seine Ladung ist betragsmäßig gleich, aber negativ. Antiprotonen sind zudem Teil der kosmischen Strahlung, auf der Erde können sie nur künstlich in Teilchenbeschleunigern erzeugt werden. Das geschah zum ersten Mal 1955 in einer Forschungseinrichtung in den USA.

Das CERN im Schweizer Genf
Das CERN im Schweizer Genf(Bild: AP/Anja Niedringhaus)

Antimaterie bei Urknall entstanden
Antimaterie ist Materie, die aus Antiteilchen besteht. Der Begriff wurde erstmals 1898 verwendet, im Zusammenhang mit Sternensystemen aus Antimaterie, die von unserer Materie rein durch Beobachtung nicht unterscheidbar ist. Bisherige Experimente und Theorien zeigen ein weitgehend identisches Verhalten. Demnach sind nach dem heißen und dichten Anfangszustand des Universums, dem Urknall, sowohl Materie als auch Antimaterie in etwa gleichen Mengen entstanden. Kurz darauf kam es aber zu gegenseitiger Vernichtung.

Lesen Sie auch:
Nach 3 Jahren Wartung
Modernisierter CERN-Beschleuniger wieder gestartet
22.04.2022
Mittels Atomfalle
Physiker halten Antimaterie fast 17 Minuten lang stabil
06.06.2011

Bisher ist es in der Physik nicht gelungen, zu erklären, warum die Antimaterie fast vollständig verschwunden ist. Experimente wie jenes im CERN in Genf sollen einen Beitrag zur Lösung dieses Rätsels leisten. Die „normale“ Materie muss das Überbleibsel eines geringen Ungleichgewichts zu Beginn des Universums sein. Diese ist bis heute feststellbar.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
24.03.2026 12:19
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
129.280 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
106.112 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
105.424 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
3034 mal kommentiert
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
35-jähriger Grüner wird Bürgermeister von München
947 mal kommentiert
Dominik Krause (rechts) küsst bei der Wahlfeier der Grünen seinen Lebensgefährten auf der Bühne.
Außenpolitik
Angriffswelle: Neuartige Rakete trifft Israel
896 mal kommentiert
Rettungskräfte versammeln sich am Dienstag am Ort eines iranischen Raketenangriffs in Tel Aviv.
Mehr Wissen
Beben-Messung
Forscher wollen Glasfaser auf dem Mond verlegen
Meilenstein am CERN
Forschern gelang Lkw-Transport von Antimaterie
Schadstoff in Proben
Asbest-Alarm sogar in öffentlicher Freizeitanlage
Schnee ab Donnerstag
Wintereinbruch kann für Tiere gefährlich werden
Konkurrenzkampf?
Pottwale rammen mit dem Kopf gezielt Artgenossen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf