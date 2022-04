Modernisierter CERN-Beschleuniger wieder gestartet

Nach gut drei Jahren Wartungsarbeiten und Verbesserungen wird die größte Forschungsmaschine der Welt am Freitag wieder angeworfen: der Teilchenbeschleuniger der europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) in Genf. In Kürze sollen die ersten beiden Protonenstrahlen in entgegengesetzter Richtung durch den unterirdischen Ring von 27 Kilometern Länge gejagt werden.