Hofreitschule: Ex-Chef klagt und erhebt Vorwürfe

Ministerium verweist auf Aufsichtsrat

Aus dem Landwirtschaftsministerium heißt es zur Klage des Ex-Geschäftsführers: Der ehemalige Aufsichtsrat der Spanischen Hofreitschule habe das Ministerium am 25. Juli 2025 darüber informiert, dass er zur Ansicht gekommen sei, dass es erforderlich sei, den bisherigen Geschäftsführer von seiner Funktion „zu entheben und zu entlassen“. Begründet worden wäre dieser Schritt seitens des ehemaligen Aufsichtsrats damit, dass im Zuge der Prüfung bereits bekannter Verdachtsmomente „gravierende andere Verfehlungen“ hervorgebracht wurden. Deshalb habe das Ministerium die interne Revision mit einer Prüfung beauftragt. Die Prüfungsberichte seien nach erfolgter Überprüfung an die Staatsanwaltschaft und die Finanzprokuratur übergeben worden. Mehr könne man zu „laufenden Verfahren“ nicht sagen.