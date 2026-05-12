Bericht liefert Fakten
Israel: Massive sexuelle Gewalt bei Hamas-Angriff
Beim Terrorangriff der Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sowie während der anschließenden Geiselhaft der über 250 Verschleppten ist es laut einer israelischen Untersuchung zu systematischer sexualisierter Gewalt gekommen. Bildmaterial und Zeugen dienen als Beweis.
Eine israelische Zivilkommission hat nach über zweijähriger Arbeit ihren Abschlussbericht vorgelegt. Der rund 300 Seiten lange Bericht stützt sich unter anderem auf Zeugenaussagen, Video- und Fotomaterial sowie forensische Analysen.
In dem Bericht ist die Rede von „Vergewaltigung und Gruppenvergewaltigung, sexueller Folter und Verstümmelung, erzwungener Nacktheit, Hinrichtungen im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, sexualisierten Übergriffen an Leichen sowie sexualisierten Angriffen in Anwesenheit von Familienangehörigen“.
13 wiederkehrende Muster
Insgesamt seien 13 wiederkehrende Muster sexualisierter Gewalt an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Phasen der Angriffe festgestellt worden, hieß es in einer Mitteilung der Kommission. Dazu gehörten auch Fälle anhaltender sexualisierter Gewalt während der Geiselhaft. Die Kommission spricht von einem weit verbreiteten und systematischen Muster und nicht von Einzelfällen.
Kommissionsleiterin Cochav Elkajam Levy erklärte, die Beweise seien in einem speziellen „Archiv für Kriegsverbrechen“ gesichert worden. Ziel sei es, die Vorgänge umfassend zu dokumentieren und strafrechtlich nutzbar zu machen. Die Hamas bestreitet die Vorwürfe sexualisierter Gewalt. Die Ermittler betonen eine strenge Prüfung und Abgleichung aller Beweise. Die Kommission versteht den Bericht auch als Grundlage für mögliche Strafverfolgung.
Massaker löste Gaza-Krieg aus
Am 7. Oktober 2023 töteten die islamistische Terrororganisation Hamas und andere extremistische Gruppierungen rund 1200 Menschen in israelischen Grenzgemeinden und auf einem Musikfestival. Mehr als 250 weitere Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt. Der Angriff – das schlimmste Massaker in Israels Geschichte – löste den verheerenden Krieg im Gazastreifen aus. Bei den israelischen Angriffen wurden nach palästinensischen Angaben Zehntausende Menschen getötet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.