Hirscher freut‘s! Tiroler wechselt Nation & Marke

Alles neu! Nach seinem Wechsel vom ÖSV zum Deutschen Skiverband hat Finn Neururer nun auch noch seinen Ausstatter getauscht. Der 15-jährige Tiroler wird ab sofort mit Van-Deer-Brettern an den Start gehen, wie er am Montag auf Instagram verkündete.
„Neuer Start in eine neue Saison“, schrieb Neururer zu einem Foto, das ihn mit seinen neuen Arbeitsgeräten zeigt. Kurz zuvor nutzte der Youngster die Chance, sich bei seinem bisherigen Ausstatter Rossignol zu bedanken.
Vergangene Woche war bekannt geworden, dass der Innsbrucker in Zukunft für den DSV fahren wird, in Deutschland verspreche sich Neururer „bessere Trainingsbedingungen“, heißt es. Da der Teenager noch kein FIS-Rennen absolviert hat, brauchte er für den Schritt noch keine Erlaubnis des ÖSV.
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