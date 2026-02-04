Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschender Schritt

Elisabeth Gürtler kehrt an Hofreitschule zurück

Wirtschaft
04.02.2026 10:08
Bis Ende 2018 war Elisabeth Gürtler Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule. Nun kehrt ...
Bis Ende 2018 war Elisabeth Gürtler Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule. Nun kehrt sie in einer anderen Funktion zurück.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Damit hatten wohl nicht viele gerechnet: Sieben Jahre nach ihrem freiwilligen Abschied von der „Spanischen“ – in der „Krone“ verriet sie damals die Gründe – kehrt Elisabeth Gürtler wieder an die Hofreitschule zurück, wenn auch in einer anderen Funktion. 

0 Kommentare

Gürtler wird als neue Generalsekretärin des Ehrenkomitees des Traditionsbetriebs tätig sein. Sie wolle den Betrieb der klassischen Reitkunst mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen, hieß es am Mittwoch aus dem zuständigen Landwirtschaftsministerium.

Markenbotschafterin für „Kulturgut der Republik“
„Die Spanische Hofreitschule ist eines der bedeutendsten Kulturgüter unserer Republik und eine internationale Visitenkarte österreichischer Tradition. Mit Elisabeth Gürtler gewinnen wir eine erfahrene Vermittlerin und starke Markenbotschafterin für die Spanische Hofreitschule“, ließ sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung zitieren. Als Geschäftsführerin habe Gürtler die Institution über Jahre hinweg entscheidend geprägt und weiterentwickelt.

Gürtler stand von 2007 bis Ende 2018 an der Spitze der Spanischen Hofreitschule und des Bundesgestüts Piber. Unter ihrer Leitung durften erstmals Frauen in die Reitausbildung, es kam zur Einführung der dualen Lehrlingsausbildung und zu dem Ausbau des Trainingszentrums am Heldenberg. Die ehemalige Opernball-Organisatorin führte auch die „Fête Impériale“ ein und kümmerte sich um die Feierlichkeiten zum 450-jährigen Bestehen der Lipizzaner.

2018 überraschend ausgeschieden
2018 schied sie völlig überraschend aus der Geschäftsführung aus, nachdem ihr Vertrag zuvor noch um fünf Jahre verlängert worden war. Gegenüber der „Krone“ sagte Gürtler damals, sie habe „einen Druck gehabt, der nicht mehr gesund ist“: „Das will ich nun nicht mehr, ich möchte mehr Zeit. Man wird auch älter und merkt, dass einem langes Bahnfahren oder Fliegen nicht mehr so leicht fällt. Man muss wissen, wann man aufhört.“  

Lesen Sie auch:
Zum Wiehern: Verkommt die „Spanische“ zum Politikum? 
Politikum „Spanische“
Hofreitschule: Ermittlungen teilweise eingestellt
14.01.2026
Vor Weichenstellungen
Tierquälerei in Hofreitschule? Das sagt Minister
25.11.2025

Ehrenkomitee unter anderem als repräsentative Aufgabe
Das Ehrenkomitee ist laut Aussendung eine internationale Plattform zur Förderung, Unterstützung und Repräsentation der Spanischen Hofreitschule als berühmte Kulturinstitution im In- und Ausland. Gürtler war in ihrer Jugend selbst Reiterin und wurde 1979 österreichische Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.456 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
167.601 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.217 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Bankerin warnt:
„Trend zu traditionellen Ehefrauen besorgt uns“
36 Mio. Euro Kosten
Linz bekommt Ende März den Frankfurt-Flug zurück
Verhandlung ausgesetzt
KV-Gespräche: In Gastronomie fliegen die Fetzen
Öl und Gas billiger
Heizkosten-Schock: Pelletpreise stiegen massiv
Überraschender Schritt
Elisabeth Gürtler kehrt an Hofreitschule zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf