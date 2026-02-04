Elisabeth Gürtler kehrt an Hofreitschule zurück

2018 überraschend ausgeschieden

2018 schied sie völlig überraschend aus der Geschäftsführung aus, nachdem ihr Vertrag zuvor noch um fünf Jahre verlängert worden war. Gegenüber der „Krone“ sagte Gürtler damals, sie habe „einen Druck gehabt, der nicht mehr gesund ist“: „Das will ich nun nicht mehr, ich möchte mehr Zeit. Man wird auch älter und merkt, dass einem langes Bahnfahren oder Fliegen nicht mehr so leicht fällt. Man muss wissen, wann man aufhört.“