Elisabeth Gürtler kehrt an Hofreitschule zurück

Damit hatten wohl nicht viele gerechnet: Sieben Jahre nach ihrem freiwilligen Abschied von der „Spanischen“ – in der „Krone“ verriet sie damals die Gründe – kehrt Elisabeth Gürtler wieder an die Hofreitschule zurück, wenn auch in einer anderen Funktion.
Gürtler wird als neue Generalsekretärin des Ehrenkomitees des Traditionsbetriebs tätig sein. Sie wolle den Betrieb der klassischen Reitkunst mit ihrer langjährigen Erfahrung unterstützen, hieß es am Mittwoch aus dem zuständigen Landwirtschaftsministerium.
Markenbotschafterin für „Kulturgut der Republik“
„Die Spanische Hofreitschule ist eines der bedeutendsten Kulturgüter unserer Republik und eine internationale Visitenkarte österreichischer Tradition. Mit Elisabeth Gürtler gewinnen wir eine erfahrene Vermittlerin und starke Markenbotschafterin für die Spanische Hofreitschule“, ließ sich Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung zitieren. Als Geschäftsführerin habe Gürtler die Institution über Jahre hinweg entscheidend geprägt und weiterentwickelt.
Gürtler stand von 2007 bis Ende 2018 an der Spitze der Spanischen Hofreitschule und des Bundesgestüts Piber. Unter ihrer Leitung durften erstmals Frauen in die Reitausbildung, es kam zur Einführung der dualen Lehrlingsausbildung und zu dem Ausbau des Trainingszentrums am Heldenberg. Die ehemalige Opernball-Organisatorin führte auch die „Fête Impériale“ ein und kümmerte sich um die Feierlichkeiten zum 450-jährigen Bestehen der Lipizzaner.
2018 überraschend ausgeschieden
2018 schied sie völlig überraschend aus der Geschäftsführung aus, nachdem ihr Vertrag zuvor noch um fünf Jahre verlängert worden war. Gegenüber der „Krone“ sagte Gürtler damals, sie habe „einen Druck gehabt, der nicht mehr gesund ist“: „Das will ich nun nicht mehr, ich möchte mehr Zeit. Man wird auch älter und merkt, dass einem langes Bahnfahren oder Fliegen nicht mehr so leicht fällt. Man muss wissen, wann man aufhört.“
Ehrenkomitee unter anderem als repräsentative Aufgabe
Das Ehrenkomitee ist laut Aussendung eine internationale Plattform zur Förderung, Unterstützung und Repräsentation der Spanischen Hofreitschule als berühmte Kulturinstitution im In- und Ausland. Gürtler war in ihrer Jugend selbst Reiterin und wurde 1979 österreichische Vizestaatsmeisterin im Dressurreiten.
