Hofreitschule: Was hinter der Chef-Ablöse steckt

Alte Rechnungen

Generell scheint es, als würden in der traditionellen Reitschule seit einiger Zeit offene Rechnungen beglichen – allerdings im doppelten Sinne. Geschäftsführer Hudler, seit Dezember 2022 im Amt, hatte dem ehemaligen Finanzchef ab 2023 schrittweise Kompetenzen entzogen. Dabei dürfte sich der eine oder andere auf die Zehen getreten gefühlt haben. Der Traditionsbetrieb hatte wegen überfälligen Rechnungen bei seinen Lieferanten bereits viel Kredit verspielt. Als sich diese immer lauter über Außenstände beschwerten, installierte die Reitschule für den Einkauf eine eigene elektronische Adresse. Die Personalverantwortung wanderte zu einer Kollegin, dann auch die Personalverrechnung. 2024 kam eine Controllerin, um für Entlastung zu sorgen. Eine externe Expertin kümmerte sich um die Neuverhandlung der Lieferantenvereinbarungen, die Beschaffungsprozesse sollten neu geordnet werden. All das sollte die Gläubiger der spanischen Hofreiter beruhigen – intern brodelte es offenbar weiter.