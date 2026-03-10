Neue Chefin für Hofreitschule: „Wir sind gespannt“

„Herz und Seele sind Pferde und Reiter“

Die Gesellschaft Freunde der Spanischen Hofreitschule begrüßt, dass es nach dem umfangreichen Auswahlverfahren nun zu einer Entscheidung gekommen ist: „Unsere Aufgabe ist es, die Hofreitschule zu stärken. Die Pflege der klassischen Reitkunst ist unser wichtigstes Anliegen. Dabei werden wir auch die neue Geschäftsführung unterstützen“, begrüßt die geschäftsführende Vizepräsidentin Vera Schmitz die Entscheidung gegenüber der „Krone“: „Maria Patek hat in den letzten Monaten großartige Arbeit geleistet und die richtigen Prioritäten gesetzt. Herz und Seele der Spanischen Hofreitschule sind die Pferde und die Reiter. Wir wünschen der neuen Geschäftsführerin Alexandra Kaszay viel Erfolg.“