Mit der Bahn unterwegs: „Wo geht‘s in die Stadt?“

„Was sind das nur alles für Schläfer in der Stadtpolitik?“

„Mit der Koralmbahn kommen immer mehr Gäste und Klagenfurt präsentiert sich so? Was sind das nur alles für Schläfer in der Stadtpolitik?“, fragt Dörfler scharf und zieht einen Vergleich mit der Bundeshauptstadt: „Dort ist um den Wiener Hauptbahnhof ein modernes und lebendiges Stadtviertel geschaffen worden – in Klagenfurt hingegen sieht es aus wie Ödland.“ Den Steirern ist dabei auch aufgefallen, dass es beim Klagenfurter Hauptbahnhof nicht einmal einen Hinweis gibt, wie man zum Lindwurm findet.