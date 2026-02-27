Kunst und Kultur feierten Westbahn-Premierenfahrt

Im Zeichen von Kunst und Kultur

Neben verschiedensten Ensembles und einer Gruppe von Tänzern, die während der Fahrt ihre Künste zum Besten gaben (siehe Bilder unten), ließ sich auch die Prominenz aus Kultur, Wirtschaft und Politik die Premiere nicht entgehen. Nach einem Zwischenhalt in Klagenfurt mit kultureller Plakatkarawane ging es nach Villach weiter.