Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fulminanter Start

Kunst und Kultur feierten Westbahn-Premierenfahrt

Kärnten
27.02.2026 17:00
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Kunst und Kultur bestimmten die erste Fahrt der Westbahn durch den Koralmtunnel von Wien bis Villach. Im Zug selbst unterhielten Musiker, Tänzerinnen und Literaturprofis die Fahrgäste. In Villach fand der fulminante Festakt statt. Die „Krone“ war dabei.

0 Kommentare

Mit Tanz, Musik und Lyrik: Die erste Fahrt der Westbahn auf der Koralmstrecke nach Villach wurde wortwörtlich mit Pauken und Trompeten gefeiert. Sie stand unter dem Motto „Kunst und Kultur“.

Im Zeichen von Kunst und Kultur
Neben verschiedensten Ensembles und einer Gruppe von Tänzern, die während der Fahrt ihre Künste zum Besten gaben (siehe Bilder unten), ließ sich auch die Prominenz aus Kultur, Wirtschaft und Politik die Premiere nicht entgehen. Nach einem Zwischenhalt in Klagenfurt mit kultureller Plakatkarawane ging es nach Villach weiter.

Mit einer Plakatkarawane machte die Kärntner Kulturszene Lust auf ihr vielfältiges Angebot.
Mit einer Plakatkarawane machte die Kärntner Kulturszene Lust auf ihr vielfältiges Angebot.(Bild: Felix Justich)
Die kulturelle Plakatkarawane und Prominenz wurden in Klagenfurt musikalisch begrüßt.
Die kulturelle Plakatkarawane und Prominenz wurden in Klagenfurt musikalisch begrüßt.(Bild: Felix Justich)
Silvia Igerc und Arthur Ottowitz begleiteten den Festakt stilvoll
Silvia Igerc und Arthur Ottowitz begleiteten den Festakt stilvoll(Bild: Felix Justich)
Auch die Kärntner Politik feierte den Auftakt der neuen Bahnlinie
Auch die Kärntner Politik feierte den Auftakt der neuen Bahnlinie(Bild: Felix Justich)
Das Hillibilli Trio begeisterte mit dreistimmigem Gesang und Klang
Das Hillibilli Trio begeisterte mit dreistimmigem Gesang und Klang(Bild: Felix Justich)
WoMen Art lockerten die Zugpremiere mit Tänzen auf
WoMen Art lockerten die Zugpremiere mit Tänzen auf(Bild: Felix Justich)

Peter Kaiser: „I have a dream!“
„Heute ist für jene, die sich mit Kunst, Kultur und Kärnten identifizieren, ein Traum wahr geworden“, spielt Landeschef Peter Kaiser sogar auf die berühmte Rede Martin Luther Kings an: „I have a dream!“ Seine Begeisterung teilt auch der Villacher Bürgermeister Günther Albel, der auf die „Tausendjährige Geschichte“ der Draustadt verwies: „Die Westbahn ist nicht nur eine neue Verbindung, sondern ein Meilenstein.“

Lesen Sie auch:
Die Westbahn-Chefs Thomas Posch (re.) und Marco Ramsbacher freuen sich auf den Start mit dem ...
Krone Plus Logo
Von Wien bis Villach
„Schnellster Zug“: Westbahn startet in den Süden
15.02.2026
Krone Plus Logo
Silverstar Railways
Der große Unbekannte auf der Südbahn-Strecke
06.02.2026
Kampfansage an ÖBB
Westbahn nennt erste Ticketpreise für Südstrecke
01.12.2025

Gemeindereferent Daniel Fellner betonte: „Die Strecke ist für das Aufblühen der Kärntner Gemeinden wichtig.“ Das florale Thema fand sich auch bei Landesrat Sebastian Schuschnig wieder: „Heute sehen wir, was Kärnten zum Blühen bringt.“ Sonntag startet der reguläre Betrieb durch den Koralmtunnel, am Samstag bietet die Westbahn gratis Schnupperfahrten zwischen Villach und Kühnsdorf.

Marie Komposch und Felix Justich, Kronen Zeitung

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.02.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.663 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
108.053 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.740 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1345 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1239 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
957 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Kärnten
Hunderte Euro Schaden
Dieb stahl zwei Bienenstöcke samt Völkern
Fulminanter Start
Kunst und Kultur feierten Westbahn-Premierenfahrt
Aus 42 Talenten
Lavanttaler Maurer ist Kärntens bester Lehrling
Schiri im Rollstuhl
„Krone“ half: 11.000 Euro an Spenden in fünf Tagen
Streit in Klagenfurt
Wirbel bei den Stadtwerken geht weiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf