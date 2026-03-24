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Freches Dirndl-Shooting: Cheyenne zeigt Dekolleté

Star-Style
24.03.2026 16:00
Freches Dirndl-Shooting! Cheyenne Ochsenknecht zeigt tiefen Ausschnitt auf dem Bauernhof
Freches Dirndl-Shooting! Cheyenne Ochsenknecht zeigt tiefen Ausschnitt auf dem Bauernhof(Bild: Krone KREATIV/Sportalm)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Sie kann nicht nur Stallarbeit – sie kann auch richtig sexy! Cheyenne Ochsenknecht sorgt mit einem frechen Dirndl-Shooting für Aufsehen. Auf ihrem Bauernhof in der Steiermark posiert die Promi-Tochter in der neuen Sommerkollektion von Sportalm – und zeigt dabei ordentlich Dekolleté!

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Ob im süßen Hippie-Style, mit lässigen Cowboyboots oder sogar in Birkenstocks: Cheyenne mixt Tradition und Moderne – und macht das Dirndl zum echten Hingucker. Mal verspielt, mal verführerisch, aber immer selbstbewusst!

Wilder Stil-Mix
Die Kollektion „Bazzaar al mondo“ setzt auf einen wilden Stil-Mix: orientalische Muster treffen auf europäische Vintage-Vibes, bunte Farben auf ruhige Töne. Inspiriert von Märkten rund um die Welt – von Marokko bis Ibiza.

Dirndl, Cowboyboots & Badeslides – DAS ist der neue Trend:

Grüne Badeslides zum Dirndl sind ebenso erlaubt ...
Grüne Badeslides zum Dirndl sind ebenso erlaubt ...(Bild: Sportalm)
... wie Cowboyboots.
... wie Cowboyboots.(Bild: Sportalm)
Das Dekolleté wird mit auffälligem, farblich dazu passendem Schmuck in Szene gesetzt.
Das Dekolleté wird mit auffälligem, farblich dazu passendem Schmuck in Szene gesetzt.(Bild: Sportalm)

Promi-Gene und Bauernhof-Idylle
Kein Wunder, dass Cheyenne vor der Kamera so überzeugt: Sie ist die Tochter von Uwe Ochsenknecht und Natascha Ochsenknecht. Schon früh stand sie selbst im Rampenlicht – heute ist sie Model, Mama und Bäuerin.

Cheyenne Ochsenknecht überzeugt vor der Kamera als Hippie im Dirndl genauso ...
Cheyenne Ochsenknecht überzeugt vor der Kamera als Hippie im Dirndl genauso ...(Bild: Sportalm)
... wie als verführerische Blumenpflückerin ...
... wie als verführerische Blumenpflückerin ...(Bild: Sportalm)
... und Bäuerin im Stall.
... und Bäuerin im Stall.(Bild: Sportalm)

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Nino Sifkovits lebt sie mit ihren zwei Kindern auf einem Bauernhof – fernab vom Großstadttrubel.

Vom Kinderstar zur Powerfrau
Geboren in München, stand Cheyenne bereits als Kind für „Die Wilden Kerle“ vor der Kamera. Später eroberte sie die Laufstege in Berlin und Paris und wurde zum gefragten Model.

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Heute zeigt sie: Glamour und Gummistiefel schließen sich nicht aus!

krone.at meint: Cheyenne Ochsenknecht liefert mit ihrem Dirndl-Shooting den perfekten Mix aus sexy, stylisch und bodenständig – und beweist: Dieses Trachten-Update ist alles andere als brav!

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