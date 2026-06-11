Mekka-Blutbad: Urteil gegen Hasan E. steht bevor

Düstere Berichte aus saudischem Gefängnis

Seit seiner Festnahme sitzt Hasan E. in Saudi-Arabien hinter Gittern. Über seine Haftbedingungen ist kaum etwas bekannt. Laut Berichten von „Standard“ und „Puls24“ soll der 21-Jährige sich mit 13 weiteren Häftlingen eine Zelle ohne Betten und ohne Tageslicht teilen. Zudem klage er über eine gebrochene Hand und starke Zahnschmerzen. Nach eigenen Angaben dürfe er lediglich fünf Minuten pro Woche ins Freie.