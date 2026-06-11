Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hinrichtung möglich

Mekka-Blutbad: Urteil gegen Hasan E. steht bevor

Österreich
11.06.2026 12:36
In Saudi-Arabien könnte Hasan E. die Todesstrafe erwarten. (Symbolbild)
In Saudi-Arabien könnte Hasan E. die Todesstrafe erwarten. (Symbolbild)(Bild: PX Media - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für den 21-jährigen Österreicher Hasan E. wird es ernst: Der mutmaßliche IS-Terrorist, der im März 2024 in Mekka fünf Menschen mit einem Messer attackiert hatte, soll laut Medienberichten bereits am 23. Juni sein Urteil erhalten. Dem jungen Mann droht in Saudi-Arabien sogar die Todesstrafe.

0 Kommentare

Hasan E. galt als Kopf einer Terrorzelle, die zeitgleich Anschläge in Mekka, Istanbul und Dubai verüben wollte. Während seine mutmaßlichen Komplizen Arda K. und Beran A. ihre Pläne in letzter Minute abbrachen, zog Hasan E. seinen Anschlag durch.

Auf einem Markt in Mekka kaufte er sich ein Messer und stach vor der Großen Moschee zunächst einem Wachmann in den Hals. Danach attackierte er vier weitere Personen. Nur durch Glück überlebten alle fünf Opfer die blutige Messerattacke.

Komplizen belasteten ihn schwer
Im Terrorprozess gegen Arda K. und Beran A. am Landesgericht Wiener Neustadt fiel der Name von Hasan E. immer wieder. Die beiden inzwischen zu 15 beziehungsweise 12 Jahren Haft verurteilten Männer beschrieben ihn als treibende Kraft der Gruppe. Er soll massiven Druck ausgeübt haben, damit auch sie Anschläge verüben. Beran A. plante daraufhin später einen Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien, bevor die Behörden einschritten.

Düstere Berichte aus saudischem Gefängnis
Seit seiner Festnahme sitzt Hasan E. in Saudi-Arabien hinter Gittern. Über seine Haftbedingungen ist kaum etwas bekannt. Laut Berichten von „Standard“ und „Puls24“ soll der 21-Jährige sich mit 13 weiteren Häftlingen eine Zelle ohne Betten und ohne Tageslicht teilen. Zudem klage er über eine gebrochene Hand und starke Zahnschmerzen. Nach eigenen Angaben dürfe er lediglich fünf Minuten pro Woche ins Freie.

Lesen Sie auch:
Links: Beran A. beim Prozessauftakt im Landesgericht Wiener Neustadt. Recht: Einige Monate zuvor ...
Bester Freund
Luca K. im Swift-Prozess: „Wurde immer extremer“
21.05.2026
Wohl kein „Lone Wolf“
Fall Hasan E.: Versäumnisse nach Mekka-Anschlag?
28.01.2025
Österreicher in Haft
Mekka-Blutbad aus „religiös-ideologischen“ Motiven
27.01.2025

Die österreichische Botschaft in Riad steht nach Angaben des Außenministeriums mit dem Inhaftierten in Kontakt und leistet konsularische Unterstützung.

Sogar Todesstrafe möglich
In Saudi-Arabien könnte Hasan E. die Todesstrafe erwarten. Das Königreich vollstreckte allein im vergangenen Jahr 356 Hinrichtungen – so viele wie noch nie zuvor. Auch heuer wurden bereits zahlreiche Todesurteile vollstreckt, darunter gegen ausländische Staatsbürger.

Zusätzlich soll Hasan E. bereits zu Schadenersatzzahlungen von insgesamt rund 7000 Euro verurteilt worden sein. Ob ihn Ende Juni eine langjährige Haftstrafe oder sogar die Hinrichtung erwartet, wird sich in wenigen Wochen zeigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
11.06.2026 12:36
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
95.510 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.162 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Niederösterreich
Aggro-Kater versetzt ganze Siedlung in Angst
73.249 mal gelesen
Seit Monaten dürfte der Kater in einer Siedlung in Korneuburg für Probleme sorgen. 
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1738 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1315 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1198 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Österreich
Hinrichtung möglich
Mekka-Blutbad: Urteil gegen Hasan E. steht bevor
Arbeitsloser verhaftet
Mord in Klagenfurt: Freund schlug mit Hammer zu
Naturspektakel
Wetterphänomen: Wasserhose fegte über Bodensee
2000 Euro Belohnung
Fahndung in Wien! Polizei jagt Pistolen-Räuber
Größter Fund in Ö
Cannabis im Wert von 4,5 Mio. Euro sichergestellt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf