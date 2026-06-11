Drei Hausherren träumen vom gemeinsamen Nenner

Bühne frei! Am Donnerstag startet endlich das Großevent. Die WM-Veranstalter Mexiko, USA und Kanada gehen mit jeder Menge Zuversicht ins Turnier, peilen vor ihren Fans Historisches an. Alle drei haben ein gemeinsames Ziel, wollen in die K.o.-Phase. Während US-Coach Mauricio Pochettino gar vom Titel fantasiert...