Natascha Ochsenknecht bäckt auch für sich alleine

Die TV-Persönlichkeit Natascha Ochsenknecht (61) greift gerne zur Rührschüssel und zum Nudelholz. „Also ich bin schon eine Bäckerin“, sagte sie jetzt auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin. Dort schnitt sie einen etwa 30 Meter langen Stollen an, den sie aber nicht selbst gebacken hatte.
Der längste Stollen Berlins wurde auf dem Markt am Humboldt Forum verteilt, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Dabei kam Ochsenknecht, die ihn gemeinsam mit ihrer Mutter Bärbel Wierichs anschnitt, ins Plaudern.
„Also, ich backe viel. Ich backe auch für mich alleine Kuchen tatsächlich“, sagte sie. Erst vergangene Woche habe sie wieder einen Zitronenkuchen gebacken. Sie backe auch Kekse, Kokosmakronen, mache Nusssplitter und Pralinen. Das ehemalige Model hat laut eigener Aussage schon als Kind mit dem Backen angefangen.
Es macht mir einfach Spaß, in der Küche zu stehen und zu backen.
Natascha Ochsenknecht, Reality-TV-Darstellerin
„Ich bin so ein süßer Mensch“, sagte Ochsenknecht. Es mache ihr einfach Spaß, in der Küche zu stehen und zu backen. Wer gerade erst mit dem Backen anfange, sollte sich an einfache Rezepte wagen, wie einen einfachen Rührteig, sagte die 61-Jährige.
Natascha Ochsenknecht war früher als Model tätig, hatte kleine Rollen in Filmen (z.B. „Die Wilden Kerle“), nahm an Reality-Shows wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und hat mit ihrer Familie auch eine eigene Doku-Soap namens „Diese Ochsenknechts“. Zudem ist sie als Jurorin tätig.
Sie war von 1993 bis 2012 mit dem Schauspieler Uwe Ochsenknecht verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder – Wilson Gonzalez, Jimi Blue und Cheyenne Savannah.
