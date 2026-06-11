Achtelfinal-Aus! Anastasia Potapova muss aufgeben

Tennisspielerin Anastasia Potapova hat beim WTA250-Rasenturnier in ‘s-Hertogenbosch im Achtelfinale gegen Zeynep Sönmez aufgeben müssen. Die als Nummer fünf gesetzte Neo-Österreicherin beendete am Donnerstag das Zweitrundenmatch gegen die Türkin beim Stand von 1:6,0:2 vorzeitig. Die Ursache für ihre Aufgabe ist nicht bekannt. Das Comeback von Serena Williams in London endete aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko vor dem Viertelfinale.
Die 44-jährige Williams war am Dienstag nach vier Jahren Turnierpause mit einem Sieg gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) auf die Tennisbühne zurückgekehrt. Im Einzel verletzte sich die 19-jährige Mboko aber. Williams möchte kommende Woche auch in Berlin im Doppel dabei sein. Mit welcher Partnerin der US-Star dort antritt, ist noch offen.
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