Achtelfinal-Aus! Anastasia Potapova muss aufgeben

Tennisspielerin Anastasia Potapova hat beim WTA250-Rasenturnier in ‘s-Hertogenbosch im Achtelfinale gegen Zeynep Sönmez aufgeben müssen. Die als Nummer fünf gesetzte Neo-Österreicherin beendete am Donnerstag das Zweitrundenmatch gegen die Türkin beim Stand von 1:6,0:2 vorzeitig. Die Ursache für ihre Aufgabe ist nicht bekannt. Das Comeback von Serena Williams in London endete aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko vor dem Viertelfinale.