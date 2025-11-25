Jimi Blue Ochsenknecht schläft bei Ex auf Couch

Doku startet am 2. Dezember

Mit „Yeliz & Jimi – We Are Family?!“ startet demnächst eine neue Reality-TV-Doku um Koç und Ochsenknecht. Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und Wow. Das Ex-Paar gibt in der Serie „so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie“, wie es in der Ankündigung hieß. Ochsenknecht und Koç hatten sich noch vor der Geburt der heute vierjährigen Tochter getrennt.