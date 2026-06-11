Alexander Zverev: „Jetzt kann ich ehrlich sein“

So cool Alexander Zverev die Tage vor seinem Titelgewinn bei den French Open nach außen hin auch wirkte, so angespannt war er im Inneren, wie er nun im Interview mit Sky verriet: „Ich habe es mir selber eingeredet (entspannt zu sein, Anm.). Jetzt kann ich darüber auch ehrlich sein. Ich habe mich selbst angelogen, für meinen eigenen guten Zweck.“ Mit Erfolg ...